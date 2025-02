Jagiellonia w ostatniej serii gier wypadła z czołowej ósemki tabeli fazy ligowej w Lidze Konferencji i o przepustkę do 1/8 finału walczyć musi z zespołem FK Bačka Topola. To będzie drugie serbsko-polskie starcie w tych rozgrywkach: niespełna cztery miesiące temu z Vojvodiny trzy punkty i trzy bramki przywiozła Legia, co zresztą przewidział dla „Super Expressu” Aleksandar Vuković, dobrze znający futbol w swej ojczyźnie.

„To drużyna, która gra futbol bazujący na posiadaniu piłki i ofensywie” – mówił nam wtedy trener Piasta. Adrian Siemieniec, opiekun Jagi, ma podobnie refleksje. - Rywal stawia na futbol ofensywny i intensywny – mówił na przedmeczowej konferencji prasowej w środowy wieczór. - To zespół dążący do kontroli i dominacji, a my spróbujemy to wykorzystać – zapowiedział opiekun Jagiellonii.

Jagiellonia gra o pucharowy awans, a tu takie słowa Adriana Siemieńca

- To nie będzie rywalizacja na posiadanie piłki, tylko na strzelanie bramek. W piłce nożnej chodzi o zwycięstwo – zaznaczył Adrian Siemieniec. I zapowiedział, że jego zespół będzie mieć konkretny plan na zneutralizowani rywala. Ale… - Powiedzieć na konferencji prasowej można wszystko, a praca domowa zostanie zweryfikowana na boisku - dodał szkoleniowiec białostoczan.

Przypomniał także, że obecny sezon jest szalenie intensywny dla jego zespołu. - Co prawda jesienny okres nauczył nas logistyki, regeneracji, rotacji składem, ale skala trudności wciąż jest spora – podkreślał. - Sezon trwa i jeszcze długo trwać będzie, a my jeden sezon już... zakończyliśmy – mówił Siemieniec, mając na myśli liczbę rozegranych przez Jagę meczów. Jest ich na ten moment 34 – tyle, ile kolejek w całym sezonie ekstraklasy…

Początek meczu FK Bačka Topola – Jagiellonia w 1/16 finału Ligi Konferencji w czwartek o godz. 18.45. Transmisja w Polsat Sport 1.

