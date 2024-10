„Super Express”: - Czego może spodziewać się Legia w czwartkowy wieczór w Serbii?

Aleksandar Vuković: - Nie jestem aż tak na bieżąco z wiedzą o lidze serbskiej, by móc dokonać pełnej analizy sportowej drużyny rywala. Natomiast na pewno klub z Bački Topoli jest o tyle nietypowy dla naszej piłki, że ma węgierskie korzenie i na wpół węgierski charakter. I – jakby to nie brzmiało – widać kulturę zarządzania klubem na europejskim poziomie.

- Czyli sposób zarządzania ocenia pan pozytywnie?

- Tak. Podoba mi się polityka budowania tego klubu; klubu bez wielkich sukcesów, który od niedawna zalicza się do czołówki serbskiej ekstraklasy. Nie ma tam wielkiej publiczności, bo to malutkie miasteczko, ale stadionik mają całkiem zgrabny.

- OK. Natomiast patrząc od strony sportowej – daleka obecnie pozycja w tabeli, ciężkie lanie w kwalifikacjach Ligi Europy i porażka z Kazachami w pierwszym meczu Ligi Konferencji – to raczej nie jest mocarz futbolu europejskiego?

- Gra futbol bazujący na posiadaniu piłki i ofensywie. Mam wrażenie, że tacy rywale w tym sezonie Legii pasują; powinien to być dobry prognostyk dla niej. Ale… ja bym w żadnym wypadku nie lekceważył tego rywala.

- No a te – nie najlepsze – wyniki w tym sezonie?

- Problem wynika z faktu, że trener Żarko Lazetić, który mozolnie przez kilka lat budował drużynę i zostawił mocny znak na jej stylu, przed sezonem opuścił klub, odchodząc do Maccabi Tel Awiw. Z trudnym zadaniem zastąpienia go nie poradził sobie – jak widać – Dean Klafurić (były trener Legii – dop. aut.). Bo to nie jest proste: wejść do szatni przyzwyczajonej przez lata do jednej osoby. Nie dano mu czasu.

- Jovana Damjanovicia, który przyszedł po nim, pan zna?

- Pamiętam go jako dyrektora sportowego klubu Vozdovac w czasach, w których ja byłem trenerem Legii; graliśmy wtedy sparing w Turcji z tym zespołem. Potem wybrał drogę trenerską. To jeden z przedstawicieli nowej serbskiej fali szkoleniowców.

- W ostatnich latach pracował z reprezentacjami juniorskimi: od U-16 do U-19.

- To prawda. Teraz, jak widać, przyjął wyzwanie klubowe. Trudne, bo – jak widać – jeszcze nie do końca udało mu się ustabilizować formę podopiecznych; wrócić z nimi do poziomu, jaki prezentowali za trenera Lazeticia.

- Gdyby grali na tamtym poziomie, byliby groźni dla Legii?

- Nawet i w obecnej formie są. Legię wcale nie czeka spacerek. Powiedzmy, że to dla niej wyzwanie na poziomie wyjazdowego meczu polskiej ekstraklasy. Ale – jak mówiłem – Legia jest dobrze przygotowana akurat na styl prezentowany przez FK Bačka Topola. Na ewentualne zwycięstwo mocno jednak będzie musiała się napracować.

