Legendy polskiego sportu docenione. Ważne role olimpijskie Tomasza Majewskiego i Otylii Jędrzejczak przed igrzyskami w Paryżu

Robert Karaś zapytany o zawody w Polsce. Wulgarna odpowiedź, rzucił mięsem. To dlatego nie wystartuje w ojczyźnie

W taki sposób Zlatan Ibrahimović osłodził sobie zakończenie kariery. Wydał na to ogromną kasę

Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu z 2004 roku, ostatnio prezes Polskiego Związku Pływackiego, została wiceprezesem PKOl. Z kolei Tomasz Majewski obejmie funkcję szefa misji olimpijskiej na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Poza tym PKOl zatwierdził skład reprezentacji Polski na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, a Stowarzyszenie MMA Polska nowym członkiem zwyczajnym PKOl. Jak podaje PKOl, skład na Igrzyska Europejskie nie jest jeszcze pełny. Listę nazwisk lekkoatletów poznamy 16 czerwca, a rugbistów (kadra mężczyzn) – 19.06. Oficjalne ogłoszenie kadry Polski na IE 2023 (21.06-2.07) nastąpi w przyszłym tygodniu.

Justyna Święty-Ersetic przekazała smutne wieści. „Sama nie wiem, czy wystarczy mi sił, piekielnie trudny czas”

Nastąpiła zmiana na stanowisku szefa polskiej misji olimpijskiej na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. W miejsce Marcina Nowaka powołany został Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z 2008 i 2012 roku.

Jędrzejczak wiceprezesem PKOl

– Na wniosek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza zarząd Komitetu powołał Otylię Jędrzejczak na stanowisko wiceprezesa PKOl. Prezes Polskiego Związku Pływackiego do tej pory była członkiem Prezydium komitetu – przekazał PKOl.

Smutne pożegnanie Łukasza Koszarka z koszykarskim parkietem. Bez punktu i bez medalu

– Jako sportowiec byłem na igrzyskach czterokrotnie. Zaczęło się to wszystko w 2004 roku w Atenach, a więc w Paryżu będę świętował 20-lecie uczestnictwa w pierwszych moich igrzyskach. Tylko rola będzie zupełnie inna. Do Grecji poleciałem po naukę, która zaprocentowała cztery lata później, gdy wygrałem w Pekinie. Teraz na igrzyska jadę, by każdy – i ten jadący po naukę i ten rutynowany sportowiec – czuł się tam komfortowo. Będę się starał pomagać każdemu i tak zorganizować pracę misji, aby służyła ona całej reprezentacji – oświadczył Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.