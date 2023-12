Michał Listkiewicz: Uczepił się obecnego właściciela klubu Dariusza Mioduskiego jak... [MIŚ Z OKIENKA]

Nie zaglądałem do alkowy panów Dariusza, Bogusia i Macieja, ale wiem, że zarzut napuszczania UEFA, by srogo ukarała Legię, jest absurdalny. Co by się nie mówiło o europejskiej centrali piłkarskiej, to akurat jej organy dyscyplinarne są naprawdę bardziej niezależne niż polska prokuratura ostatnio. Bogusław Leśnodorski jest wystarczająco kompetentny i doświadczony, by żywić się własnymi pomysłami, a nie trupami z szafy.

Chciałem dać trochę odsapnąć Czytelnikom od teqballu, ale nie da się skoro po raz pierwszy w historii Polak został mistrzem świata. Kurp Adrian Duszak przez wiele lat marzył i walczył, by teraz w Tajlandii dopiąć swego, ma złoty medal! To ukoronowanie świetnego występu Biało-czerwonych i zaproszenie dla ministra sportu, by uznał teqball za oficjalną dyscyplinę sportu w Polsce, jak uczyniło to już wiele państw.

Co dalej z Centralnymi Ośrodkami Sportu? Kiedyś kuźnie mistrzów, później miejsca wesel, komunii i styp w przerwach między treningami, dziś wielki znak zapytania. Ta instytucja często była łupem politycznym, w atrakcyjnych miejscach lokowano na dyrektorskich stołkach krewnych i znajomych królika, zdarzył się nawet... katecheta. Kto by nie chciał posiedzieć kilka lat na dobrze płatnej posadzie w Zakopanem, Władysławowie, Wałczu czy Spale?

Wzrasta zainteresowanie piłką ręczną. Sukcesy reprezentacji pań i męskich klubów rozbudzają apetyty. By je zaspokoić, konieczna jest praca od podstaw w szkołach. Na amatorskim poziomie w szczypiorniaka można grać wszędzie, siatkówka czy koszykówka już na trwałe zbłądziły do hal. Sam grałem pod chmurką na asfalcie czy tenisowej mączce dorabiając się licznych strupów, zadrapań, siniaków. Prawdziwa szkoła źycia. Zajęcia piłki ręcznej były kiedyś bardzo popularne w szkołach, na asfaltowym boisku poznałem późniejszego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bronił jak natchniony, ale tylko dołem.

Pierwszy raz od dawna nie oglądałem losowania grup finałowych piłkarskiego EURO, poczekam na baraże. Rozśmieszył mnie, ale i zabolał mem internatuty: "biedna ta Estonia, do trudnej grupy trafi". A kysz szatanie!

