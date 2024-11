Mistrzostwa Europy w judo już w listopadzie w Pile. Polacy również powalczą o medale

Mistrzostwa Europy do lat 23 to ogromna impreza. Choć przystępujący do niej judocy wciąż mają status młodzieżowca, to wielu z nich stawia śmiałe kroki w seniorskim judo i stanowi bezpośrednie zaplecze pierwszej kadry. Poza tym będzie to dla nich jedna z ostatnich imprez w tej kategorii wiekowej, dlatego każdy będzie chciał przywieźć z Piły medale, więc kibice będą mogli zobaczyć przyszłość nie tylko polskiego, ale również europejskiego judo.

– To bardzo ważny etap dla tych zawodników, którzy wciąż mogą rozwijać swoje umiejętności techniczne, taktyczne, fizyczne i psychiczne. To niezbędne, żeby osiągać swoje cele, także już w sporcie seniorskim. Dlatego jestem przekonany, że mistrzostw Europy U-23 w Pile będą jednym z najbardziej dynamicznych i interesujących turniejów w tym sezonie – podkreśla Jacek Zawadka, prezes Polskiego Związku Judo.

Już teraz wiemy, że do Wielkopolski przyjedzie ponad 300 zawodników z blisko 40 krajów Starego Kontynentu. Wśród nich będą liczni przedstawiciele m.in. Ukrainy, Holandii, Niemiec, Izraela, Bułgarii, Serbii czy Estonii. Na tatami nie zabraknie również biało-czerwonych, choć w naszej kadrze trwają ostatnie wewnętrzne eliminacje i trenerzy już wkrótce oficjalnie zgłoszą reprezentację na zawody w Pile. – Wszystko, by wystawić zawodniczki i zawodników, którzy aktualnie będą prezentowali najlepszą formę – podkreślają szkoleniowcy reprezentacji Polski.

Zawody, które odbywają się przy ogromnym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, mają podwójny wymiar. Organizatorzy chcą również pokazać piękne zakątki naszego kraju, bowiem województwo wielkopolskie, a także samo miasto Piła to naprawdę piękne tereny. Przy okazji startu młodzież z całej Europy będzie miała okazję zwiedzić ten region naszego kraju.

– Mistrzostwa Europy w judo to ważne dla miasta wydarzenie. To wielkie wyróżnienie i dowód na zaufanie, jakim obdarzono nasze miasto jako gospodarza tak prestiżowego przedsięwzięcia. Jestem przekonana, że wspólnie z pilskimi judokami uda nam się stworzyć atmosferę, która będzie sprzyjać sportowej rywalizacji i jednocześnie umożliwi sportowcom z całej Europy doświadczyć gościnności Piły. Już dzisiaj dziękuję wszystkim organizatorom, wolontariuszom i mieszkańcom za ich zaangażowanie – podkreśla Beata Dudzińska, prezydent Piły.

Wracając do sportu, to najlepsi zawodnicy i zawodniczki z całej Europy powalczą w łącznie 14 kategoriach wagowych i w każdej z nich zostaną rozdane oddzielne komplety medali. Oznacza to, że emocji nie zabraknie, ale bardzo ciekawie będzie również w turnieju drużynowym, który zaplanowano na ostatni dzień zawodów. Odbywa się on w formie meczu, a zwycięstwo w każdej walce daje punkt drużynie złożonej z sześciu judoków. Wygrywa drużyna, której zawodnicy jako pierwsi wygrają cztery starcia.

– Z przyjemnością wracamy do Polski, gdzie zawsze możemy liczyć na wspaniały turniej organizowany przez doświadczony zespół. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Polskiej Federacji Judo za wyjątkową organizację i władzom lokalnym za wsparcie naszego sportu. Bez ich starań te zawody nie mogłyby się odbyć w takim wymiarze – kończy László Tóth, prezes Europejskiej Unii Judo, który ma na myśli m.in. wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Piła.

Wstęp na zawody w hali w Pile będzie wolny. Dla kibiców przygotowane zostaną również dodatkowe atrakcje, a wkrótce można spodziewać się więcej informacji.