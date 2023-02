i Autor: pixabay.com Piłka nożna

poniosła ich fantazja

Nakręcili film dla dorosłych podczas meczu we Francji! Poniosła ich fantazja, ale nie będzie happy endu

Waldemar Kowalski 10:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zdecydowana większość osób, które udaje się na mecze piłkarskie idzie tam w jednym, konkretnym celu. Jest nim oczywiście oglądanie widowiska i kibicowanie swoim ulubieńcom. Nie wszyscy jednak po to przychodzą na stadion. Podczas niedawnego meczu we Francji Nicea - Lille doszło bowiem do niecodziennego zdarzenia. Okazuje się bowiem, że nakręcono tam film dla dorosłych. Władze klubu błyskawicznie zainterweniowały.