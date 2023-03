O której godzinie skoki dzisiaj sobota 18.03.2023 Raw Air Loty w Vikersund Raw Air O której dzisiaj skoki narciarskie w sobotę 18 marca 2023

Anna Lewandowska promuje bakterie! Dlaczego to robi? Ważna porada od trenerki fitness

Przed nami ciąg rywalizacji w turnieju Raw Air. Na sobotę 18 marca 2023 zaplanowano konkurs indywidualny na mamuciej skoczni w Vikersund. Wczorajszy prolog wygrał Austriak Stefan Kraft, Dawid Kubacki był siódmy, a liderem norweskiego turnieju jest wciąż Halvor Egner Granerud, który jest bliski zgarnięcia dodatkowej premii w wysokości 50 tys. euro.

Już dzisiaj loty w Vikersund. Na sobotę 18 marca zaplanowano konkurs indywidualny zaliczany do cyklu Raw Air. Na skoczni w Vikersund lata się najdalej i padają rekordy świata. Na mamuciej skoczni narciarskiej Vikersundbakken zakończy się w ten weekend rywalizacja w turnieju Raw Air. Skocznia przebudowana na końcu pierwszej dekady XXI wieku ma teraz rozmiar K240 i punkt konstrukcyjny K200. Od roku 2011 właśnie tam padają rekordy świata w długości lotu. Pierwszym rekordzistą był Norweg Johan Remen Evensen (246,5 m w roku 2011), a od sześciu lat zaszczyt ten przypada Austriakowi Stefanowi Kraftowi (253,5 m w konkursie drużynowym w roku 2017).

Skocznia mamucia w Vikersund była dotąd niezbyt przyjazna dla polskich skoczkom. W Pucharze Świata tylko raz na niższe stopnie podium wlecieli Stanisław Bobak (1980), Piotr Fijas (1986) i Adam Małysz (2011), zaś dwukrotnie drugie miejsce zajęła polska drużyna (2017 i 2018). I tylko raz polski skoczek święcił triumf w Vikersundzie. 30-letni wówczas Kamil Stoch wygrał tam pucharowy konkurs 19 marca 2017 roku, przed 44-letnim Noriakim Kasaiem. Dzień wcześniej w „drużynówce” rekord Polski ustanowił Piotr Żyła (245 m). Kamil odebrał mu go tydzień później, ale w Planicy (251 m). Natomiast żadna z pięciu edycji mistrzostw świata w Vikersundzie nie przyniosła miejsca na podium reprezentantom Polski.

Dziesięciodniowa impreza bez dnia przerwy, z finałem na skoczni do lotów. Tak intensywnej rywalizacji jak Raw Air nie ma nawet Turniej Czterech Skoczni. A wszystko pod koniec sezonu, gdy skoczkowie są już zmęczeni. Drugi etap imprezy toczy się w Lillehammer (K123). - Nie ma przesady w takiej gęstości startów - przekonuje w rozmowie z "SE" Apoloniusz Tajner, były prezes PZN. - Tym bardziej, że mniej gęste były niedawne mistrzostwa świata w Planicy, a po nich nastąpiło kilka dni przerwy. Ponadto skoczkowie lubią taki tryb w sezonie: kwalifikacja, konkurs i przejazd na inny obiekt. Tylko trzeba być dobrze przygotowanym motorycznie do sezonu, żeby wytrzymać turniej do końca. A nasi zawodnicy są dobrze przygotowani - zapewnia Tajner. Bardzo groźnie wyglądający upadek w czasie treningu zaliczył Paweł Wąsek. Na szczęście nic mu się nie stało.

Loty na mamuciej skoczni w Vikersund kończą tegoroczny turniej Raw Air. Przed nami końcowa faza Pucharu Świata 2022-2023, w której cała rywalizacja rozgrywa się właśnie w lotach (po Vikersundzie – trzy konkursy w Planicy). Przez niemal całą zimę w wyścigu o Kryształową Kulę liczą się tylko Norweg Halvor Egner Granerud i Dawid Kubacki. - Końcówka Pucharu Świata na skoczniach mamucich może być sprzyjająca dla Dawida – powiedział były prezes PZN Apoloniusz Tajner. - Jego styl lotu jest ofensywny, Dawid nakręca się nad narty niemal do możliwych granic. Jest to korzystne na takich obiektach. A Norweg być może ma już szczyt formy za sobą - dodał. Wszystkie serie kwalifikacji i konkursów w Vikersund wchodzą do punktacji turnieju Raw Air. Na trzech najlepszych zawodników turnieju w rywalizacji mężczyzn czekają nagrody pieniężne: 50, 20 i 10 tys. euro.

Tylko dwaj skoczkowie wygrali turniej dwukrotnie w poprzednich pięciu edycjach: Austriak Stefan Kraft (2017 i 2022) i Kamil Stoch (2018 i 2020). Tego lauru nie ma jeszcze w kolekcji Dawid Kubacki. W trakcie Raw Air obchodził 33. urodziny. Zwycięstwo albo chociaż miejsce na podium byłoby świetnym prezentem. Na razie lider polskiej kadry jest czwarty, a to dobra pozycja, żeby powalczyć o coś więcej.

Na sobotę 18 marca 2023 zaplanowano konkurs indywidualny PŚ w Vikersund zaliczany do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Początek o godzinie 16.30. Transmisja TV na antenie TVN, w Eurosporcie 1 oraz w Playerze.