O której godzinie skoki dzisiaj sobota 4.03.2023 MŚ w Planicy O której dzisiaj skoki narciarskie Konkurs drużynowy w sobotę 4 marca 2023

Już dzisiaj konkurs drużynowy w mistrzostwach świata w Planicy. Polski zespół powalczy o medale w składzie Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Wczoraj nasi skoczkowie narciarscy pokazali moc. Dawid Kubacki wywalczył brąz, a Kamil Stoch zajął 4. miejsce. Złoto zgarnął Słoweniec Timi Zajc, ale to to Polacy - sumując wyniki - jako zespół okazali się najlepsi. Czy to się potwierdzi dzisiaj? Sprawdź o której godzinie konkurs drużynowy w sobotę 4.03.2023.

Dawid Kubacki mimo problemów z plecami i dokuczliwego bólu wywalczył wczoraj brąz MŚ w Planicy. Halvor Egner Granerud ucieka mu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale musiał przełknąć gorzką pigułkę, a Polak ma indywidualny medal mistrzostw świata. Norweg w konkursach indywidualnych zawiódł. Okazuje się, że skoczek z Nowego Targu poza problemów z plecami walczy również z infekcją. – Coś mnie męczy… Bywa. Żona jak jest chora, to musi się dziećmi zajmować, a ja muszę skakać – powiedział z uśmiechem.

Dawid Kubacki jest mistrzem świata z 2019 roku z Seefeld. Ma brąz Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Dwa najcenniejsze medale zdobył na obiekcie normalnym. Brakowało mu krążka indywidualnego z dużej skoczni. Kubacki mówi to wprost i przyznaje, że ta nagroda będzie wyjątkowo smakować. – Biorąc pod uwagę to co się działo, to ten medal będzie wyjątkowy. Liczyłem, że uda się być wyżej, ale konkurencja nie spała. Były wyrównane i emocjonujące zawody. Może trochę nie trafiłem z warunkami… Cieszę się, że sobie w tych warunkach – mimo całej otoczki – poradziłem bardzo solidnie. Po pierwszej serii zostałem w kontakcie z czołówką i mogłem powalczyć – powiedział Kubacki. – Brakowało mi takiego medalu z dużej skoczni. Bardzo się cieszę, że go zdobyłem. To jest fajna historia i na starość będzie mi miło pooglądać – dodał brązowy medalista MŚ w Planicy.

Dawid Kubacki liczył na coś więcej niż brąz, z którego jednak cieszył się niezwykle. Co mogło pójść lepiej? Skoczek z Noweg Targu odpowiada, że pierwsza próba. – Na pewno w tych skokach znajdą się drobne błędy. To nie jest tak, że skoki były idealne. Drugi był blisko, a w pierwszej serii ten ruch był taki, że musiałem się spieszyć. Mimo ciężkich warunkach to działało. Dzień był naprawdę udany. Czuję, że te skoki wracają na ten poziom, który prezentowałem na początku sezonu – wyznał dziennikarzom w Planicy.

W idealnym scenariuszu piątkowych zawodów – Dawid Kubacki jest na podium z Kamilem Stochem. Jednak to właśnie Kubacki poniekąd zablokował mu drogę do podium. Stoch skończył na czwartym miejscu, tracąc do Kubackiego 4,1 pkt. – Do samego końca wierzyłem, że będziemy z Kamilem razem na tym podium. Wydawało się, że skok Ryoyu był krótszy i że nawet z tymi przelicznikami starczy, by Kamil wszedł na podium. A tu jednak był nawet przede mną. Nie starczyło, ale taki jest ten sport, dziesiąte robią różnice, a w tym konkursie liczyły się tylko pierwsze trzy miejsca – powiedział Kubacki.

Przed nami konkurs drużynowy w MŚ w Planicy. Zaplanowano go na sobotę 4 marca 2023. Początek pierwszej serii o godz. 16:30. Transmisja na antenach TVN, Eurosportu 1 i online w Eurosporcie Extra w Playerze.