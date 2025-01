Stanowski zarobił grube miliony na "Kanale Zero"! Ujawnił zysk za 2024 rok. Odtrąbił ogromny sukces

Niech ten rok już się... kończy, można było pomyśleć po noworocznym konkursie w Ga-Pa. Polscy skoczkowie znów zawiedli, a jedynym jasnym punktem drużyny był Paweł Wąsek. Choć jego 16. miejsce nikogo na łopatki raczej nie rozkłada. – Miałem problem na progu, nie wyglądały te skoki do końca tak jak chciałem – mówił wprost przed kamerami Eurosportu.

A najbardziej bolesne wejście w nowy rok zaliczył Dawid Kubacki. Nie dość, że przegrał w 1. serii rywalizację w parze z Michaelem Hayboeckiem, to Austriak pobił o metr jego rekord skoczni w Ga-Pa. Od wczoraj najlepszy wynik na Grosse Olympiaschanze to 145 metrów. Z kolei Aleksander Zniszczoł 2025 rok zaczął zaś od... dyskwalifikacji. – W biodrach kombinezon był za duży – tłumaczył Olek. Kryzys polskiej drużyny trwa, ale Thomas Thurnbichler nie będzie wykonywał nerwowych ruchów i z tym samym składem wybierze się do Innsbrucka.

Skoki dzisiaj 3.01.2025 piątek O której skoki 3 stycznia 2025? TCS

W Ga-Pa wygrał Daniel Tschofenig. Austriak został liderem na półmetku 73. edycji Turnieju Czterech Skoczni, ale Jan Hoerl i Stefan Kraft mają do niego niewielką stratę (kolejno 7,9 i 8,7 pkt). Kwalifikacje na Bergisel w Innsbrucku już dzisiaj, w piątek 3 stycznia 2025.

Turniej Czterech Skoczni 2024/2025 TERMINARZ

OBERSTDORF

sobota, 28 grudnia: 16.30 - kwalifikacje

niedziela, 29 grudnia: 16.30 - konkurs

GA-PA

wtorek, 31 grudnia: 13.30 - kwalifikacje

środa, 1 stycznia: 14.00 - konkurs

INNSBRUCK

piątek, 3 stycznia: 13.30 - kwalifikacje

sobota, 4 stycznia: 13.30 - konkurs

BISCHOFSHOFEN

niedziela, 5 stycznia: 16.30 - kwalifikacje

poniedziałek, 6 stycznia: 16.30 - konkurs

