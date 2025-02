Noriaki Kasai to prawdziwy samuraj w świecie skoków narciarskich. Mimo że w czerwcu skończy 53 lata, to po kiepskich miesiącach znów zamierza odrodzić się jak feniks z popiołów. Zobaczymy go podczas konkursów Pucharu Świata w Sapporo. Czy na ukochanej Okurayamie poradzi sobie lepiej od Biało-czerwonych? Kasai obecność na Okurayamie może zawdzięczać słabym kolegom z reprezentacji, zazwyczaj ponad dwa razy młodszym. Japończycy skorzystają też z faktu bycia gospodarzem Pucharu Świata i we wczorajszych kwalifikacjach wystawili aż dziesięciu reprezentantów. To samo zrobią w niedzielę.

Skoki narciarskie w piątek 14.02.2025 O której godzinie skoki w Sapporo?

Ostatnio w lokalnych zawodach Noriaki Kasai skoczył 142 metry, ten skok od debiutu w Pucharze Świata na Okurayamie dzieli...13531 dni. Weteran skoków zadebiutował w PŚ w 1988 r. Wtedy Kamil Stoch i Piotr Żyła dopiero od kilku miesięcy byli na świecie, nie było jeszcze chociażby Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska. Ten weekend będzie niezwykle ważny dla pierwszego z wymienionych. Dla Stocha ma to być ostatnia szansa na udowodnienie swoich umiejętności przed mistrzostwami świata w Trondheim.

Na Wyspie Hokkaido w rolę szefa kadry wcieli się jednak Wojciech Topór, trener kadry B. Thomas Thurnbichler został w kraju. Tuż po tym weekendzie będzie musiał podjąć decyzję, kogo zabierze na czempionat do Norwegii. W Sapporo odbędą się dwa konkursy indywidualne.

O której skoki dzisiaj? W piątek 14 lutego 2025 kwalifikacje w Sapporo

Na piątek 14 lutego 2025 zaplanowano kwalifikacje do konkursu PŚ w Sapporo. Początek kwalifikacji o godzinie 8 rano polskiego czasu. Transmisja TV z Eurosporcie 1 i online na platformie MAX.

