Obfite piersi narzeczonej Ronaldo niemal wyskoczyły z obcisłej sukienki. Zdjęcie Georginy Rodriguez gorące niczym piasek pustyni

Kariera Cristiano Ronaldo znalazła się na poważnym zakręcie, gdy odszedł z Juventusu i wrócił do Manchesteru United, w którym występował wiele lat wcześniej. Tam całkiem nieźle poradził sobie w pierwszym sezonie, ale później stał się postacią mającą marginalny wpływ na wyniki, a wiele wskazuje na to, że nie najlepiej wpływał na szatnię. Ostatecznie zimą sezonu 2022/2023 postanowił rozstać się z „Czerwonymi Diabłami” i niespodziewanie przeniósł się do arabskiego Al-Nassr, które zaoferowało mu astronomiczny kontrakt. Ronaldo podjął grę w lidze arabskiej i śrubuje swoje strzeleckie rekordy, a wraz z nim do tego kraju przeniosła się też rodzina, w tym piękna narzeczona Georgina Rodriguez.

Georgina Rodriguez rozpala zmysły najnowszymi zdjęciami

Modelka i piłkarz tworzą szczęśliwą parę już od wielu lat. Wspólnie wychowują dwójkę swoich dzieci oraz trójkę dzieci Ronaldo (tożsamość ich matki nie jest powszechnie znana). Georgina Rodriguez z pewnością nie może narzekać na życie u boku bogatego męża, ale wciąż stara się korzystać także z własnej popularności, podejmując współpracę z różnymi firmami, chcącymi zareklamować się na jej profilach w mediach społecznościowych, które mają miliony obserwujących.

Georgina Rodriguez często publikuje tam swoje zdjęcia z życia prywatnego i nie boi się pokazywać swojego seksownego ciała. Modelka tym razem postanowiła ubrać się w czerwoną, obcisłą sukienkę, która niezwykle podkreśla jej dekolt. W galerii poniżej znajdziecie więcej zdjęć z Georginą Rodriguez w roli głównej: