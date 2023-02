Ukochana Cristiano Ronaldo opowiedziała o kulisach życia z gwiazdorem. Georgina zdradziła, kogo zatrudniają. Ujawniła kulisy

Chorwacka seksbomba poszła na całość. Ivana Knoll złożyła prezydentowi FIFA propozycję nie do odrzucenia

Georgina Rodriguez postanowiła udzielić bardzo osobistego wywiadu magazynowi "Sportweek", gdzie opowiedziała o kulisach swojego życia prywatnego u boku gwiazdora światowej piłki, Cristiano Ronaldo. Modelka wyjawiła, jak wyglądają obowiązki domowe i okazuje się, że piłkarz wraz z partnerką zatrudniają ludzi, którzy im pomagają. Cała prawda ujrzała światło dzienne.

Tak wygląda życie u boku Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez ujawniła prawdę

Jak przyznała Rodriguez, Ronaldo nie zajmuje się gotowaniem, a o jego dietę dba ona sama i zatrudniony przez nich szef kuchni.

- On nie gotuje. Po długim porannym treningu zasługuje, by znaleźć na stole talerz starannie przygotowanego, gorącego jedzenia. Mamy szefa kuchni, ale i ja czasem gotuję - przyznaje Rodriguez.

Sam zawodnik nie jest także typem "złotej rączki" i w swojej rezydencji nie wymienia nawet żarówek.

- amy takie wysokie sufity, że to niemożliwe. Gdybyś był Cristiano Ronaldo, czy zmieniłbyś żarówkę prawie sześć metrów nad ziemią? Lepiej nie. Niech uważa i poświęca się byciu najlepszym w tym, co robi. Ja zajmę się resztą. Pilnuję, by wszystko układało się dobrze, lubię dbać o swój dom i rodzinę - mówi ukochana Portugalczyka.