Ohydne słowa Mateusza Borka. Seksistowski żart oburzył cały Internet. Dziennikarz przeprasza po karygodnym zachowaniu

Reprezentantki Polski dokonały wielkiej sztuki! Panie wygrały z Portugalią 5:1 w finale mistrzostw Europy w Beach-Soccerze. Tryumf spotkał się z gratulacjami w "Kanale Sportowym", gdzie Michał Pol złożył uszanowanie zawodniczkom. W dyskusję z prowadzącym audycję wdał się Mateusz Borek, który użył dość kontrowersyjnego poczucia humoru, które spotkało się z mocną reakcją internautów. Dziennikarz przeprosił w obszernym wpisie w mediach społecznościowych.

Michał Pol opowiadając o reprezentantkach Polski chciał pogratulować im sukcesu.

- Gratulacje dla naszych dziewczyn dzielnych. Polki są najlepszą drużyną w Europie, w beach soccerze, w piłce plażowej -mówił prowadzący "Kanału Sportowego".

Na jego wypowiedź zareagował Borek, który żartował na temat sportsmenek podkreślając, że ich sukces i uroda mogą być kluczem do sukcesu.

- Dziwi cię to? Uważam, że Polki zawsze pięknie wyglądają na plaży, mnie ten złoty medal nie dziwi. Ta piłka jest tam przy okazji. Michał, to jest proste - mówił dziennikarz i współzałożyciel "Kanału Sportowego".

Te słowa wywołały dużą reakcję internautów, a sam dziennikarz obszernie za nie przeprosił.

MATEUSZ BOREK: POWIEDZIAŁEM "WHAT THE F! CO TU SIĘ DZIEJE?"