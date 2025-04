Mateusz Borek szczerze do bólu o swoich błędach. Tym mógł zrazić kibiców do siebie

Papież Franciszek nie żyje. Tak uczcił go jego ukochany klub San Lorenzo! Pożegnali go poruszającym wideo

Od koszykówki do spotkań z Maradoną i Messim. Sportowe pasje papieża Franciszka

Poniedziałek Wielkanocny 2025 zaczął się od wstrząsającej wiadomości. "Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca" - ogłosił Watykan. Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat po okresie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Od 14 lutego do 23 marca przebywał w rzymskiej Poliklinice Gemelli, a 21 kwietnia świat pogrążył się w żałobie. Także ten piłkarski, co widać po emocjonalnym pożegnaniu papieża przez prezydenta UEFA, Aleksandra Ceferina.

Papież Franciszek nie żyje. Uwielbiał Leo Messiego. "On jest Bogiem z piłką przy nodze"

Szef UEFA żegna papieża Franciszka. "Był światłem nadziei dla całej ludzkości"

"W imieniu europejskiej piłki nożnej UEFA opłakuje dziś śmierć papieża Franciszka" - napisano we wstępie oświadczenia, jakie ukazało się na stronie federacji. Prezydent UEFA podkreślił w nim, że zmarły w poniedziałek w wieku 88 lat Franciszek zawsze wznosił się w obronie biednych i bezbronnych.

"Papież Franciszek był światłem nadziei dla całej ludzkości w tych czasach wojny i trudności. Ludzkości, która teraz pozostanie osierocona po tym głosie – niestrudzonym i potężnym – który zawsze wznosił się w obronie biednych, pokornych i bezbronnych. Wzywającym do szacunku, akceptacji i równości oraz błagającym o pokój, który wydawał się odległy, a jednocześnie coraz bardziej upragniony przez serce świata" - podkreślił Ceferin.

"Nie mogę również zapomnieć o jego entuzjazmie dla piłki nożnej – pasji pielęgnowanej od młodości, świadczącej o radosnym duchu i jego zdolności do nawiązywania kontaktu z ludźmi poprzez ciepło i poczucie wspólnego człowieczeństwa" - dodał Słoweniec.

Od koszykówki do spotkań z Maradoną i Messim. Sportowe pasje papieża Franciszka

UEFA offers sincere condolences to the Catholic faithful around the world and to the Vatican upon the passing of His Holiness the Pope Francis.UEFA President Aleksander Čeferin said: "Pope Francis was a beacon of hope for all humanity in these times of war and hardship. A…— UEFA (@UEFA) April 21, 2025

Na co zmarł papież Franciszek?

W marcu cały świat wspierał Franciszka podczas hospitalizacji w Polikinice Gemelli. Gdy ją opuścił, wydawało się, że najgorsze już za nim. Nagła wiadomość o śmierci w Poniedziałek Wielkanocny zaskoczyła wszystkich wiernych. Według nieoficjalnych doniesień, śmierć papieża Franciszka mogła być spowodowana udarem. Takie informacje przekazał włoski dziennik "Corriere della Sera", powołując się na źródła w Watykanie.