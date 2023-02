Piękna 23-letnia pływaczka opowiedziała historię grozy. Była narażona na widok penisa w szatni, stało się tak przez transpłciową rywalkę

To oburzające! W sprawie możliwego dopuszczenia Rosji do igrzysk MKOl krytykuje… Ukrainę!

Gaines pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale od dłuższego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontynuuje karierę. Jest jedną z czołowych zawodniczek akademickich, ale w ostatnim czasie zyskała rozpoznawalność jako naczelny głos w sprawie rywalizacji z transseksualnymi zawodniczkami. 23-latka nie boi się głośno mówić o dyskomforcie i walczy o branie pod uwagę głosu biologicznych kobiet. Cała ta dyskusja przybrała na mocy w związku z występami Lii Thomas, która jeszcze kilka lat temu startowała w zawodach z mężczyznami, ale zmieniła płeć i zaczęła rywalizować z kobietami. Początkowo NCAA nie chciało jej dopuścić do akademickich mistrzostw, jednak później zmieniono decyzję i Thomas wygrała wyścig na 500 jardów stylem dowolnym. Błyskawicznie wybuchła dyskusja o sprawiedliwości, a zareagował nawet Międzynarodowy Związek Pływacki (FINA). Podjęto decyzję, że transseksualne zawodniczki mogą brać udział w zawodach kobiet jeśli dokonały korekty płci do 12. roku życia. Wszystko po to, by m.in. uniknąć scen, jakie miały miejsce z udziałem Gaines i Thomas.

Piękna 23-letnia pływaczka była narażona na widok penisa w szatni. Historia grozy

23-letnia Brytyjka opowiedziała kilka dni temu historię z przeszłości, gdy Thomas była już w trakcie kuracji hormonalnej, ale nie przeszła jeszcze operacji. Pomimo tego, podczas jednych zawodów dzieliła szatnię z kobietami, a wśród zawodniczek była właśnie Gaines. - Nie byłyśmy wcześniej uprzedzone, że będziemy dzielić szatnię z Lią. Nie wyraziłyśmy zgody, nie pytano nas o to - rozpoczęła historię grozy. Po chwili opowiedziała coś, w co naprawdę trudno uwierzyć.

- Gdy byłyśmy w szatni, odwróciłyśmy się, a tam mierzący ponad 190 cm biologiczny mężczyzna ściąga spodnie i patrzy, jak się rozbieramy. Byłyśmy narażone na widok męskich genitaliów - wyznała na antenie Fox News. By uniknąć podobnych sytuacji, Gaines apeluje o utworzenie osobnych szatni dla transpłciowych sportowców. Pływaczka mieszkająca w Nashville prowadzi kampanię mającą na celu zapewnić wszystkim kobietom w sporcie równe szanse. Twierdzi, że wielu akademickich sportowców woli unikać tego tematu, choć również doświadczyło nieprzyjemnych sytuacji. W poniższej galerii zobaczysz zjawiskowe zdjęcia Riley Gaines:

