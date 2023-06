Polski jacht na czele. Wygrywa raz za razem. Czy będzie historyczne zwycięstwo? Dzisiaj start kolejnego etapu The Ocean

Ten błąd kosztował Roberta Karasia bardzo wiele. Przyznał to otwarcie, nabawił się groźnej kontuzji z własnej winy

Po pierwszym etapie liderem w klasie VO65 (jachty o kadłubie do 65 stóp) jest polski WindWhisper z międzynarodową załogą. Prowadzi go jako skiper Hiszpan Pablo Arrarte. Blisko połowa 11-osobowej załogi to Polacy, pozostali pochodzą z pięciu innych krajów.

Regaty trwają od stycznia. Rozgrywane są w dwóch klasach: Imoca 60 (do 60 stóp kadłuba) oraz VO65. Ta pierwsza grupa rozegrała już cztery etap, ta druga dopiero jeden, z Alicante do Wysp Zielonego Przylądka, wygrany przez polski jacht. Do końca jednym i drugim pozostały dwa etapy, oba w czerwcu: Århus – Haga (800 mil morskich) i Haga – Genua (2200 mil m.).

W klasie VO65 rywalizowało sześć jachtów, ale po pierwszym etapie wycofał się jeden, litewski. Polskiej załodze pozostały w konkurencji załogi: Trifork (Dania), Team JAJO Holandia), Viva Mexico (Meksyk) oraz Austrian Ocean Racing powered by Team Genova (Austria i Włochy).

W ramach regat rozgrywane są także krótkie wyścigi tzw. portowe. Jachty VO65 uczestniczyły w nich dwukrotnie: w Alicante i w Århus. Oba wygrał WindWhisper i w tej klasyfikacji także jest liderem.

Drugi etap The Ocean potrwa zapewne do niedzieli 11 czerwca. Polsko-zagraniczna załoga liczy na podtrzymanie zwycięskiej passy.

- Łódź jest świetnie przygotowana, mamy w załodze bardzo dobrych żeglarzy, przez ostatnie dni intensywnie trenowaliśmy i nie możemy się doczekać startu – mówił skiper Pablo Arrarte przed opuszczeniem duńskiego portu.

Nawigator, NorwegAksel Magdahl miał już w głowie plan na regaty: - Słaby wiatr, którego spodziewamy się przez 18 godzin od startu, wymusi wiele zmian żagli. Do tego wiele wyzwań nawigacyjnych: od zmiennych warunków meteorologicznych przez pojawiające się na trasie farmy wiatrowe.

Skład załogi WindWhisper na drugim etapie The Ocean: Pablo Arrarte (Hiszpania) - skiper, Aksel Magdahl (Norwegia) - nawigator, Daryl Wislang, Gemma Jones (N. Zelandia), Liz Wardley (Australia), Arianne van de Loosdrecht (Holandia), Thomas Rouxel (Francja) oraz Szymon Cierzan, Kacper Gwóźdź, Mateusz Gwóźdź, Marcin Sutkowski i Tomasz Piotrowski ( reporter pokładowy). Występuja w bawrach Yacht Klubu Polski Gdynia.

Polski jacht wspierają sponsorzy: Bumech SA z Katowic, CISE, KHG Invest, WindWhisper, AWL Grip oraz Helly Hansen.