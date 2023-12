Polskie władze reagują na dopuszczenie Rosjan do igrzysk. „Trudno zaakceptować...”

„Groteska!” Polski medalista olimpijski nie gryzie się w język po decyzji MKOl dopuszczającej Rosję do igrzysk

Przypomnijmy: zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zdecydował, że indywidualni sportowcy neutralni, którzy zakwalifikowali się w ramach istniejących systemów kwalifikacji federacji międzynarodowych, zostaną uznani za uprawnionych do startu w igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 zgodnie z określonymi warunkami. Zawodnicy neutralni to sportowcy posiadający paszport rosyjski lub białoruski. Stosowane będą rygorystyczne warunki kwalifikacyjne oparte na zaleceniach wydanych przez MKOl w dniu 28 marca 2023 r. dla federacji międzynarodowych i organizatorów międzynarodowych wydarzeń sportowych. Chodzi m. in. o niepopieranie wojny na Ukrainie.

Polski resort sportu już wielokrotnie wcześniej publikował zdecydowane stanowisko, sprzeciwiające się startowi sportowców obu tych nacji w igrzyskach z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

Igrzyska bez państw-agresorów

„Trudno zaakceptować sytuację w której przedstawiciele państw-agresorów, które w dalszym ciągu prowadzą okrutną wojnę wobec Ukrainy, będą mogli rywalizować w najważniejszym sportowym wydarzeniu na świecie” – pisze dzisiaj ministerstwo.

Oto najważniejsze fragmenty najnowszego komunikatu MSiT:

„Ministerstwo Sportu i Turystyki z rozczarowaniem przyjęło decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z dn. 7 grudnia 2023 r. dopuszczającą rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji indywidualnej pod flagą neutralną w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Ministerstwo konsekwentnie od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 r. stoi na stanowisku, że do czasu zakończenia wojny sportowcy z Rosji i Białorusi nie powinni być dopuszczeni do udziału w międzynarodowej rywalizacji, w tym w igrzyskach olimpijskich, które są najważniejszą imprezą sportową na świecie. (...)

Szanując autonomię władz światowego Ruchu Olimpijskiego do podejmowania własnych decyzji w zakresie możliwości startu w igrzyskach olimpijskich sportowców z poszczególnych państw, trudno zaakceptować sytuację w której przedstawiciele państw-agresorów, które w dalszym ciągu prowadzą okrutną wojnę wobec Ukrainy, będą mogli rywalizować w najważniejszym sportowym wydarzeniu na świecie.”