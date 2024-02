Wyciekły informacje na temat życia Włodzimierza Szaranowicza. Jego były szef przerwał milczenie, powiedział to przed kamerami

Reprezentacja Rosji, z wiadomych przyczyn, nadal jest wykluczona z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich, a przedstawiciele UEFA i FIFA są w tej sprawie na razie bezwzględni. Rosja może jednak rozgrywać mecze towarzyskie i zaczyna znajdować coraz lepszych rywali. "Sborna" zmierzy się z Serbią, dodajmy: za zgodą UEFA. Mecz odbędzie się 21 marca. Ta informacja wywołała oczywiście ogromne oburzenie. Ono będzie mieć niestety swą kontynuację. Rosjanie znaleźli kolejnego przeciwnika.

Rosyjski Związek Piłki Nożnej już zdążył to nawet oficjalnie ogłosić. 25 marca Rosjanie zagrają z Paragwajem. Południowoamerykańska ekipa przybędzie do Moskwy, a mecz zostanie rozegrany na stadionie Dinama Moskwa. Paragwaj zajmuje 53. miejsce w rankingu FIFA. Wiele wskazuje na to, że będzie faworytem tej rywalizacji. Wcześniej drużyna zdążyła rozegrać sparingi z takimi rywalami jak, Irak, Kenia, Katar, Kuba i Tadżykistan.