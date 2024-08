Przerażające, co spotkało Tomasza Iwana i jego partnerkę. Są załamani, rozpaczliwy wpis Karoliny Woźniak chwyta za serce

Nie uwierzycie co łączy Marcina Najmana i Roberta Lewandowskiego! Cesarz wszystko opublikował, co za zbieg okoliczności

Mecz Realu Madryt z Atalantą w ramach finału Superpucharu Europy był wielkim wydarzeniem dla wszystkich kibiców piłkarskich w Polsce. Spotkanie to odbywało się na PGE Narodowym i zebrały się tam dziesiątki tysięcy fanów obu klubów, jak i postronnych kibiców. Wśród zgromadzonych na stadionie był Tomasz Iwan, który relacjonował swój wypad na mecz na InstaStories. – No i jest. Pierwszy gol Kyliana Mbappe – pisał były piłkarz. Niestety, w czasie, gdy on podziwiał popisy największych gwiazd piłki nożnej, jego dom został obrabowany!

Wieści o włamaniu przekazała Karolina Woźniak, partnerka Tomasza Iwana. W nocy ze środy na czwartek opublikowała na Instagramie wiele materiałów związanych z włamaniem – zdjęcia porozrzucanych rzeczy, ubrania i pieniądze walające się po podłodze, puste pudełeczka po biżuterii i ogólny bałagan zrobiony przez włamywaczy-złodziei. – Dzisiejszego wieczoru włamano się nam do domu i skradziono najbardziej drogocenne rzeczy, wszystkie zegarki, biżuterię, torebki, sporą gotówkę – napisała załamana Karolina Woźniak.

Modelka dodała również, że publikuje post również za namową służb, aby jak najwięcej osób zwróciło uwagę na podejrzane rzeczy, które ktoś będzie chciał sprzedać. – Za namową policji publikujemy post, aby zwrócić uwagę na wartościowe przedmioty sprzedawane z drugiej ręki, niewiadomego pochodzenia – przekazała partnerka Tomasza Iwana. Dla pary włamanie i kradzież była niezwykle przejmującym przeżyciem. – Jeśli cokolwiek wzbudzi Wasze podejrzenia prośba o kontakt. Nasze straty są ogromne, a poczucie bezpieczeństwa zdewastowane i ciężko się z tym pogodzić… – zakończyła. W komentarzach oboje otrzymali ogrom wsparcia od obserwujących i znajomych. Nie podano, ile wynosi wartość skradzionych rzeczy.