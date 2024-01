Usiedliśmy z wrażenia, gdy zobaczyliśmy zdjęcia ukochanej Tomasza Iwana. Karolina Woźniak rozpala fanów seksowną figurą

Tomasz Iwan w przeszłości związany był z Natalią Jakułą, ale związek ten, mimo że para doczekała się syna, nie przetrwał próby czasu. Z kolei Karolina Woźniak, modelka i właścicielka galerii sztuki, przez pewien czas była partnerką Przemysława Salety, jednak i oni ostatecznie rozstali się. Później okazało się, że Iwan i Woźniak zaczęli się spotykać, a teraz para świętuje już 3. rocznicę związku! Tomasz Iwan postanowił pochwalić się tym wydarzeniem na Instagramie, gdzie opublikował kilka materiałów z piękną ukochaną.

Partnerka Tomasza Iwana ma się czym pochwalić

Co ciekaw, to między nią a jej partnerem jest spora różnica wiekowa – Woźniak ma 33, a Iwan 52 lata. To jednak zdaje się nie być przeszkodą w ich związku, a swoim szczęściem para dzieli się często na Instagramie, publikując wspólne zdjęcia. – Powrót do jednego z ulubionych miejsc na ziemi – napisał Iwan pod zdjęciem zrobionym na Zanzibarze, które oznaczył także tagiem, który wskazuje, że para z okazji 3. rocznicy wybrała się w egzotyczną podróż.

Karolina Woźniak, jak na modelkę przystało, może pochwalić się nienaganną sylwetką, co widać na zdjęciach publikowanych czy to przez jej partnera, czy przez nią samą. 33-latka także nie stroni od Instagrama, a na jej profilu znajdziemy wiele zdjęć choćby w bikini, które odsłania seksowną figurę Woźniak. W galerii powyżej znajdziecie więcej fotek pięknej modelki.