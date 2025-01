4,5 mln zł to rekord transferowy

Chelsea sfinalizowała kontrakt z dotychczasowym pracodawcą Naomi Girmy, San Diego Wave. 24-latka podpisała umowę do 2029 roku. Klub lidera WSL zapłacił amerykańskiej stronie za transfer aż 900 000 funtów (4,5 mln zł). To rekord świata, bo do tej pory najwyższa kwota transferowa w kobiecej lidze była związana z przejściem Racheal Kundananji z CFF Madryt do kalifornijskiego Bay FC. Zambijska snajperka kosztowała rok temu równowartość 685 000 funtów. Girma jest więc o prawie połowę droższa, mimo że nie jest specjalistką od zdobywania bramek, lecz stoperką. – Jestem taka szczęśliwa i naprawdę podekscytowana. To wszystko wydaje mi się jak sen – powiedziała Naomi Girma, cytowana na stronie internetowej Chelsea, zanim została przedstawiona kibicom na Stamford Bridge podczas niedzielnego meczu WSL z Arsenalem.

Jan Tomaszewski zachwycony Robertem Lewandowski. Najlepszy piłkarz w historii | Futbologia Przemka Ofiary

Czemu przyjęła ofertę z Anglii? – Jest wiele rzeczy w Chelsea, które sprawiły, że chciałam tu przyjechać: kultura, mentalność zwycięzcy, personel i zawodniczki – podsumowała niespełna 24-letnia Girma. – To najlepsze środowisko do nauki i rozwoju. Właśnie to chcę teraz robić. To był dla mnie łatwy wybór.

Tymczasem Chelsea zaczyna się pomału specjalizować w rekordach transferowych, bowiem zanim pozyskała gwiazdę z zagranicznego klubu, rządziła także na wewnętrznym rynku. Ustanowiła brytyjski rekord transferowy, podpisując kontrakt z Mayrą Ramirez za 384 000 funtów w styczniu 2024 roku. Zakontraktowanie Girmy to pierwszy transfer Chelsea w styczniowym oknie transferowym po tym. Amerykanka znalazła się na celowniku po tym jak obrończyni Chelsea Kadeisha Buchanan zakończyła sezon z powodu kontuzji kolana.

Szef kobiecej sekcji piłkarskiej Chelsea Paul Green powiedział w BBC:

Naomi jest obrończynią światowej klasy, która wchodzi teraz w najlepsze lata swojej kariery. Jej opanowanie piłki, umiejętność czytania gry, w połączeniu z tempem i sprawnością fizyczną, dodadzą najwyższej jakości i tak już bardzo utalentowanej drużynie. Jest niewątpliwie gotowa na ten kolejny krok w swojej karierze i jesteśmy zachwyceni, że będzie go robić z Chelsea.

W 2023 roku Girma w barwach San Diego zdobyła mistrzostwo amerykańskiej kobiecej ligi NWSL i została wybrana piłkarką roku. Jest też mistrzynią olimpijską z 2024 r. z igrzysk w Paryżu.