i Autor: Cyfrasport Ewa Pajor

Brawo, dziewczyny!

Ewa Pajor ujawniła, co piłkarki reprezentacji robiły w nocy po meczu z Austrią. Tego można było się spodziewać

Co to były za emocje, co to był za thriller! Reprezentacja Polski piłkarek po niesamowitym meczu pokonała Austrię w barażach i awansowała na Euro 2025. To będzie gorący rok dla polskiej piłki kobiecej! - W nocy po meczu był czas, aby poświętować, spędzić wspólnie czas – mówi Ewa Pajor, bohaterka meczu z Austrią.