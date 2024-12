Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Michał Probierz o kobiecym futbolu w Polsce. Historyczny awans naszych piłkarek. „Oby to był kolejny krok do rozwoju” [WIDEO]

Polskie piłkarki zaliczyły pierwszy, historyczny awans na mistrzostwa Europy. Biało-czerwone pokonały w Wiedniu Austrię 1:0 i pojadą na turniej do Szwajcarii. Michał Probierz podczas 105. rocznicy założenia PZPN w pięknych słowach na temat naszej drużyny. - Oby to był kolejny krok do rozwoju – powiedział dziennikarzom.