Wielka walka o aukcje Lewandowskiego i PZPN na WOŚP! Dziesiątki tysięcy złotych za kolację z reprezentacją i wyjazd na mecz Barcelony

Zbliżający się wielkimi krokami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponownie cieszy się wielkim zainteresowaniem nie tylko ze strony osób, które chcą pomóc potrzebującym i wpłacają pieniądze na kolejne skarbonki i aukcje, ale również ze trony celebrytów i sportowców, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę w tej sprawie. Niedawno na licytacji pojawiła się m.in. kolacja z gwiazdorem reprezentacji Polski siatkarzy, Bartoszem Bednorzem. Teraz ogromną popularnością cieszą się również aukcje prowadzone przez Roberta Lewandowskiego i Polski Związek Piłki Nożnej.

Dziesiątki tysięcy złotych na licytacjach WOŚP Lewandowskiego i PZPN

Kapitan reprezentacji Polski postanowił zorganizować aukcję, która przypadnie do gustu przede wszystkim kibicom FC Barcelony. Lewandowski przekazał dwa bilety na dowolny mecz domowy katalońskiej ekipy w rozgrywkach LaLiga, w sezonie 2024/2025, rozgrywany oczywiście w Barcelonie. To jednak nie koniec, bowiem zwycięzca aukcji otrzyma również możliwość uczestniczenia w treningu drużyny dzień po meczu, gdzie będzie mógł z bliska zobaczyć największe gwiazdy "Blaugrany".

Na kilkanaście dni przed końcem licytacji, kwota przekroczyła 70 tysięcy złotych.

Polski Związek Piłki Nożnej postanowił wziąć udział w aż cztery aukcję. Pierwsza z nich to dwa zaproszenia VIP do loży Prezesa PZPN na mecz reprezentacji Polski w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026 oraz zwiedzanie stadionu w dniu meczowym. Chętnych do tego, aby obejrzeć mecz Polaków w kwalifikacjach nie brakuje, bowiem cena dochodzi już do siedmiu tysięcy.

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszy się kolejna, której przedmiotem jest kolacja z piłkarską reprezentacją Polski mężczyzn podczas pierwszego dnia zgrupowania oraz spersonalizowana koszulka drużyny narodowej. To prawdziwa gratka dla kibiców biało-czerwonych, którzy mieliby niepowtarzalną okazję do spotkania wszystkich kadrowiczów, z czego zdają sobie sprawę licytujący. Kwota dochodzi bowiem do ośmiu tysięcy.

Kolejne dwie licytacje to trening z piłkarską reprezentacją Polski kobiet oraz możliwość wniesienia Pucharu Polski przed rozpoczęciem finału rozgrywek i podwójny bilet VIP na to spotkanie. Kwota obu licytacji dochodzi obecnie do dwóch tysięcy złotych.