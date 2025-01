Poruszające, na co zdecydował się Bartosz Bednorz. W ten sposób wsparł WOŚP, licytacja natychmiast wystrzeliła

Bartosz Kurek się nie zatrzymuje! Ręce same składają się do oklasków, niesamowity wyczyn kapitana reprezentacji Polski

Bartosz Bednorz znów gra z WOŚP. Aukcja wzbudza ogromne zainteresowanie

Wraz z początkiem każdego roku kolejne aukcje wspierające Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy rosną niczym grzyby po deszczu i nie brakuje kolejnych sportowców, artystów i celebrytów, którzy postanawiają włączyć się w pomagania potrzebujących. Nie brakuje oczywiście również reprezentantów Polski, chociażby w siatkówce. Inicjatywę kierowaną przez Jerzego Owsiaka postanowił wesprzeć - po raz kolejny, Bartosz Bednorz. Schemat identyczny jak przed rokiem. Siatkarz postanowił wystawić na aukcję niezapomnianą kolację ze sobą, podczas której zwycięzca będzie mógł poznać prywatnie gwiazdora reprezentacji Polski oraz Asseco Resovi Rzeszów.

Adam Małysz bez ogródek podsumował Stocha i Kubackiego! Skoki w Zakopanem wywołały szczere słowa prezesa PZN

- Chciałem serdecznie Was zaprosić do wzięcia udziału w mojej licytacji podczas już 33. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której to do wygrania będzie kolacja z moją skromną osobą, na której poznamy się lepiej, porozmawiamy na przeróżne tematy i pod koniec kolacji wręczę Wam swoją osobistą koszulkę z reprezentacji Polski z podpisem. - zachęcał do wzięcia udziału Bednorz w relacji na Instagram Stories.

Internauci, którzy wygrają aukcję, mogą w dwie osoby spotkać się z Bednorzem. Kolacja odbędzie się w Katowicach lub Warszawie, a szczęśliwcy mogą wyznaczyć termin do końca 2025 roku. Na odzew nie trzeba było długo czekać.

Karol Kłos bez ogródek o Bartoszu Kurku! Tak podsumował gwiazdora reprezentacji Polski, szczera ocena

Kwoty deklarowane przez internautów błyskawicznie zaczęły rosnąć, dochodząc w niecałą dobę od momentu publikacji do prawie 10 tysięcy złotych. O ile ta kwota już może robić wrażenie, to prawdziwym hitem można nazwać aukcję z udziałem Macieja Musiała. Polski aktor zdecydował się wysprzątać zwycięzcy dom do zapętlonego utworu "Explosion" i wywołał lawinę. Licytacja przekroczyła już próg 100 tysięcy złotych.