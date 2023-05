Robert Karaś stanie przed morderczym wyzwaniem w sercu Ameryki Południowej. Partner Agnieszki Włodarczyk znów to zrobi!

Żona Grzegorza Krychowiaka rozebrała się do naga! Celia tak radzi sobie z arabskim upałem, mamy gorące zdjęcie

Co za ruchy

WADA to nasza specjalność. Kolejny Polak w ścisłych władzach Światowej Agencji Antydopingowej

Robert Karaś niejednokrotnie pokazywał, że dla niego niemożliwe nie istnieje. Partner Agnieszki Włodarczyk i znakomity triathlonista spróbuje udowodnić, że granice mogą pojawiać się jedynie w głowie, ale każdy jest w stanie je przezwyciężyć. Karaś, który niedawno walczył w klatce FAME MMA, wyjechał do Brazylii, by zmierzyć się z dziesięciokrotnym Ironmanem. Ten morderczy wyścig to walk na dystansie 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze i 422 kilometrów biegu.

Robert Karaś walczył z nadludzkim bólem. Miał "jaja całe we krwi", żaden mężczyzna nie chciałby tego przeżyć

Robert Karaś znów zmierzy się z 10-krotnym Ironmanem

Początek rywalizacji z udziałem Roberta Karasia w sobotę, 20 maja o godzinie 15:00 czasu polskiego. W tegorocznym starcie Karaś będzie wspierany przez organizację FAME MMA, dla której stoczył debiutancki pojedynek w MMA.

- 1 ROBERT = 10 IRON MAN. Sobota, 20 maja to nie tylko dzień gali FAME 18. Tego dnia również Robert Karaś staje do walki. Ponownie zmierzy się z dystansem dziesięciokrotnego IronMana i ponownie zrobi wszystko, by pobić aktualny rekord świata. 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów rowerem, 422 kilometry biegu - czytamy na Instagramie FAME MMA.

O ślubie nie było ani słowa, aż tu nagle Agnieszka Włodarczyk do Karasia: "Mój mąż"

Dla uzmysłowienia, z jakim wyzwaniem mierzy się Robert Karaś, freak-fightowa organizacja spróbowała porównać ten dystans do... polskiej granicy.

- Jeśli ciężko Ci sobie wyobrazić ten dystans, wystarczy, że przejdziesz się wzdłuż granicy Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Ukrainą - mniej więcej taki dystans musi właśnie pokonać Robert. A wszystko to w upalnej Brazylii, gdzie obecnie temperatura wynosi średnio 25ºC - dodano.

Powodzenia!