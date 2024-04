Romantyczne chwile Zuzanny Góreckiej i Zbigniewa Bartmana! Były siatkarz świętował ważny dzień swojej partnerki

Strasznie go to męczyło

Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman są jedną z najbardziej popularnych par w całej Polsce. 24-latka regularnie występuje w reprezentacji oraz klubie ŁKS Commercecon Łódź. Młoda siatkarka bez wątpienia bardzo dobrze spisuje się na parkiecie, a ponadto jest obiektem westchnień wielu fanów przez swoją ponadprzeciętną urodę. Reprezentantka Polski związała się z byłym siatkarzem - Zbigniewem Bartmanem, który po zakończeniu kariery postanowił spróbować swoich sił w oktagonie. 36-latek ze znakomitym skutkiem wszedł do świata freak fightów. Bartman najpierw przed czasem pokonał byłego piłkarza - Tomasza Hajtę, a cztery miesiące później rozprawił się z innym piłkarzem - Błażejem Augustynem.

Wielkie święto Zuzanny Góreckiej! Zbigniew Bartman spędził romantyczny czas z partnerką

Górecka i Bartman wielokrotnie spotykali się z hejtem, o czym wspomniała siatkarka w rozmowie w programie "W cieniu sportu". - Byłam w szoku, jak można hejtować aż tak osobę, a w zasadzie dwie osoby, nie znając historii i po prostu wiedząc, że "Zibi" się rozstał ze swoją byłą żoną i wszedł w nowy związek. Byłam w szoku, czytając to wszystko, jak ludzie nam życzyli i czego życzyli. Mówię: "Wow!". Przez chwilę miałam taką chwilę zwątpienia w to wszystko, bo to naprawdę dołowało i to bardzo. Ja nikomu krzywdy nie zrobiłam, więc dlaczego ja mam się tłumaczyć ze swojego szczęścia komuś? I mówię: "Nie, nie będę tego robić", ale na początku siedziałam, czytałam te komentarze i byłam przerażona - wyjawiła wówczas 24-latka.

Górecka urodziła się 10 kwietnia 2000 roku, z tej okazji para wybrała się do restauracji, gdzie skromnie świętowali ważny dzień w życiu reprezentantki Polski. Bartman udostępnił relację w mediach społecznościowych podpisując "Birthday girl".