Seksowna wojowniczka pokazała się, jak ją pan Bóg stworzył! Po pikantnych zdjęciach czekała ją przykra kara

Fani wrestlingu na pewno doskonale kojarzyli Mandy Rose. Zawodniczka federacji WWE była w pewnym momencie posiadaczką obu pasów organizacji. Zapaśniczka była mocno promowowana, a teraz... wyrzucona z WWE. Jaki był powód tak surowej reakcji szefów? Wszystko przez jej internetową działalność niezwiązaną z wrestlingiem i niezbyt łączącą się z profilem federacji. Mandy Rose publikowała na stronie dla dorosłych coraz pikantniejsze fotografie i nagrania. Na niektórych z nich była zupełnie rozebrana.

Była wielką gwiazdą wrestlingu, teraz sprzedaje swoje EROTYCZNE zdjęcia

Mandy Rose ocierała się w erotycznych materiałach o pornografię. Zapaśniczka organizacji WWE prężyła się w dwuznacznych sytuacjach, co nie spodobało się jej szefom. Wrestling to rozrywka przeznaczona też dla najmłodszych. Publiczność to często osoby, które nie skoczyły choćby dziesięciu lat.

W internecie pikantne zdjęcia Mandy Rose wypłynęły bardzo szybko. Decyzja szefów WWE była bezlitosna.