Sokolik Cup 2024 zakończony!

Turniej Sokolik Cup to największy turniej dla dzieci w Europie Środkowej, cieszący się niesłabnącą popularnością. Finał wydarzenia organizowanego przez Fundację Ja też mam marzenia już 13. rok z rzędu dał możliwość lokalnym drużynom (m.in. klubowi Sandecja, Dunajcec, Limanovia, AP Sanok, Sokoliki Stary Sącz) rozgrywek ze światowymi klubami, takimi jak FC Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain, Rapid Wiedeń, FS Mriya czy Deportivo La Coruna.

Do udziału w losowaniu grup zaproszono przedstawicieli lokalnego biznesu, włodarzy miasta oraz partnerów strategicznych. Jednym z nich była firma WIŚNIOWSKI:

– Mamy wiele wspólnego z Fundacją Ja też mam marzenia, która realnie dba o to, by dzieciaki mogły rozwijać skrzydła i spełniać swoje sportowe marzenia. Nasi pracownicy sami chętnie uprawiają sport i piłkę nożną, zdarza się też, że ich dzieci grają w lokalnych klubach, biorących udział w corocznych rozgrywkach Sokolik Cup. Nasza firma od lat organizuje także wydarzenia dla młodych – m.in. w ramach Naukowej Wioski, w której dajemy przestrzeń do rozwijania pasji. Młodzi i zdolni są naszą przyszłością, dlatego nie mogliśmy przejść obok tego wydarzenia obojętnie – powiedziała Monika Młynarczyk, dyrektor marketingu w WIŚNIOWSKI.

W dniach 7-9 czerwca w Starym Sączu odbyły się więc finałowe, emocjonujące rozgrywki pełne widowiskowych akcji, pięknych bramek oraz żywiołowych „kiwek”. W wielkim finale turnieju zagrały zespoły z Chorwacji i Czech. NK Lokomotiva Zagrzeb zremisował z Spartą Praga 1:1 i o tym, kto zdobędzie Puchar Sokolika musiała rozstrzygnąć seria rzutów karnych. Te lepiej wykonywali Chorwaci i to oni ostatecznie zostali zwycięzcą 13. turnieju Sokolik Cup 2024. Trzecie miejsce dla zespołu z Hiszpanii: Deportivo la Coruna, które pokonało niemiecki klub 1.FSV Mainz.

– Łącznie w eliminacjach i finałach udział wzięło ponad pół tysiąca dzieci. To ważne, by dać im możliwość spełnienia sportowej pasji. Sam byłem kiedyś dzieckiem i wiem, jak ważne są takie wydarzenia w życiu każdego z nich. Cieszę się, że turniej z roku na rok zdobywa coraz większe rzesze uczestników, ale i partnerów. Jestem ogromnie wdzięczy za udział firmy WIŚNIOWSKI w Sokolik Cup 2024. To wielka pomoc, wsparcie i przede wszystkim renoma, mieć takiego partnera u swego boku – powiedział Tomasz Popiela, organizator turnieju Sokolik 2023.