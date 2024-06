Specjalna prośba Bartosza Kurka do swojej żony. Wielkie święto Anny Kurek, opublikowała oryginalny filmik

Klub ze Stambułu oficjalnie podał wysokość zarobków trenera Jose Mourinho. To nie są małe pieniądze...

Jest to gorący czas dla wszystkich sportowych kibiców, ponieważ od maja trwa siatkarska Liga Narodów, w międzyczasie został rozegrany turniej Rolanda Garrosa, a ponadto wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie oraz Euro 2024. Dla fanów siatkówki Liga Narodów jest idealnym prologiem przed najważniejszym turniejem w 2024 roku, czyli igrzyskami olimpijskimi. Kadra Stefano Lavariniego kobiet oraz ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia są postrzegane w roli drużyn, które mogą zdobyć medal. Biało-czerwoni marzą o przerwaniu złej passy, która trwa od wielu turniejów, gdzie odpadali w ćwierćfinale. Wszyscy liczą na to, że właśnie w Paryżu będzie inaczej.

Bartosz Kurek wraz reprezentacją Polski zakończył zmagania w Japonii w ramach siatkarskiej Ligi Narodów w sobotę, jednak kadrę czeka długa droga do Polski. 8 czerwca był ważnym dniem dla kapitana reprezentacji Polski oraz jej małżonki, która właśnie tego dnia miała urodziny. Dzień później udostępniła w mediach społecznościowych specjalny filmik, gdzie odpala świeczkę i wkłada ją do małego ciasta. Na wszystko zareagował Kurek: "Kochanie nie zaczynaj Świętowania beze mnie". Atakujący do wpisu dodał smutną minkę i serce.