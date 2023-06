To tam zagra Leo Messi? Nie ma mowy o Barcelonie i Arabii Saudyjskiej, kompletnie inny kierunek!

To oni donieśli na Szymona Marciniaka. Co to stowarzyszenie "Nigdy Więcej"? Kto założył stowarzyszenie "Nigdy Więcej"? Czym się zajmuje?

Leo Messi będzie bohaterem wielkiego transferu tego lata. Przez ostatnie miesiące zastanawiano się, gdzie zagra piłkarz, który zadecydował, aby nie przedłużyć swojej przygody z Paris Saint Germain. Mimo że Argentyńczyk ma oferty z Arabii Saudyjskiej i z Barcelony, to do gry o zakontraktowanie piłkarza wkroczył zupełnie nowy gracz! Czy będziemy świadkami wielkiego i dość niespodziewanego transferu?

Leo Messi będzie bohaterem niespodziewanego transferu? W grze pojawił się nowy gracz!

Argentyński piłkarz w ostatnim czasie miał podejmować decyzję między powrotem do Barcelony, a grą w Arabii Saudyjskiej. Okazuje się jednak, że to niejedyny kierunek, który rozpatruje piłkarz. W grze o zawodnika udział mają mieć także działacze amerykańskiego Interu Miami. Klub prowadzony przez Davida Beckhama ma oferować zawodnikowi kontrakt na cztery lata i wypożyczyć go także na jeden sezon do Barcelony, co opisywał hiszpański "Sport". Jedyny warunek jaki mają przedstawiciele klubu z MLS to wizja zakontraktowania piłkarza już w lipcu 2023 rok