Mistrzowski Piknik Sportowy

Trzykrotny medalista olimpijski Józef Tracz zaprasza na „Mistrzowski Piknik Sportowy”

To będzie dzień pełen emocji, sportowych wyzwań i niezapomnianych spotkań z mistrzami! 27 września w hali sportów walki Śląska we Wrocławiu odbędzie się „Mistrzowski Piknik Sportowy” organizowany przez Fundację Akademia Zapasów im. Józefa Tracza. Wciąż jeszcze można zapisać dziecko na to wyjątkowe wydarzenie.