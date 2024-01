Tych dat polski kibic nie może przegapić w nowym roku. Kalendarz sportowy 2024 jest przebogaty

co za widok!

27 stycznia, Melbourne. Finał kobiecego Australian Open

Na ten dzień zaplanowano kobiecy finał tenisowego Australian Open. Najlepsza tenisistka świata Iga Świątek ma już na koncie cztery wielkoszlemowe tytuły, ale wciąż brak jej dwóch lew – właśnie australijskiej i angielskiej (Wimbledon). Z pewnością nawierzchnia na kortach Melbourne Park daje raszyniance większą szansę na sukces, poza tym w 2022 r. była tam już w półfinale. A ponieważ w ostatnim czasie nasza gwiazda wróciła na tron WTA i pokazuje znowu wyborną dyspozycję, przystąpi do rywalizacji jako główna faworytka. Wreszcie nadejdzie wielka chwila Igi na antypodach?

16 czerwca, Hamburg. Pierwszy mecz grupowy EURO

Hit Polska – Holandia w pierwszym meczu grupowym piłkarskich mistrzostw Europy 2024? Chcielibyśmy, by tak się stało w połowie przyszłego roku, ale na razie musimy oznaczyć to wydarzenie w kalendarzu jedynie jako prawdopodobne. Najpierw bowiem podopieczni Michała Probierza muszą przejść dwie przeszkody barażowe – Estonię (21 marca) oraz lepszego z pary Walia/Finlandia (26 marca). Jeśli Biało-Czerwoni wystąpią na EURO, to w kolejnych starciach grupy D zagrają z Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca).

30 czerwca, Łódź. Finał Ligi Narodów siatkarzy

To będzie mocne przetarcie krótko przed startem siatkarzy w igrzyskach olimpijskich. Łódzka Atlas Arena ugości osiem najlepszych zespołów Ligi Narodów 2024, a w ostatnim dniu czerwca odbędzie się wielki finał. Polacy wystąpią w turnieju finałowym z urzędu jako gospodarz. Czy dojdzie do podwójnej powtórki? Przypomnijmy: w 2023 r. też byliśmy organizatorami finałów LN i w meczu o złoto w Gdańsku odprawiliśmy w efektownym stylu Amerykanów.

6 sierpnia, Paryż. Ćwierćfinał turnieju siatkarzy w igrzyskach olimpijskich

Najważniejszym meczem polskich siatkarzy w igrzyskach olimpijskich wcale nie będzie finał… Od pięciu edycji IO Polacy odpadali w tych zawodach na etapie ćwierćfinału i stało się to już ich prawdziwą zmorą. Selekcjoner Nikola Grbić i jego ludzie potrafili już dać sobie radę z rozmaitymi klątwami, czas więc na kolejną. Po fazie grupowej (tym razem zmienionej: składa się z trzech zamiast pięciu spotkań), właśnie 6 sierpnia zagramy spotkanie ćwierćfinałowe. Jeśli w końcu pokonamy tę przeszkodę, wszystko już będzie możliwe.

7 sierpnia, Paryż. Finał sprintu we wspinaczce

W trakcie najważniejszej sportowej imprezy roku wydarzenia będą gonić wydarzenia w zawrotnym tempie, codziennie możemy liczyć na wielkie emocje. Na pewno będzie tak w przypadku jednej z wielkich polskich faworytek igrzysk olimpijskich, Aleksandry Mirosław. Specjalistka od sprintu we wspinaczce sportowej należy od lat do ścisłej czołówki, jest nie tylko rekordzistką świata (6,24 s), ale bez dwóch zdań największą gwiazdą dyscypliny.

9 sierpnia, Paryż. Olimpijski finał 400 m kobiet

Pierwszą damą polskiej lekkoatletyki została ostatnio następczyni legendarnej Ireny Szewińskiej, specjalistka od biegu na 400 metrów – Natalia Kaczmarek. Krok po kroku zbliża się do rekordu Polski wielkiej poprzedniczki, a w najważniejszych zawodach na świecie osiąga coraz lepsze wyniki. Ma już olimpijskie złoto, ale w rywalizacji drużynowej, czas na awans do olimpijskiego finału w biegu indywidualnym (ostatnio w Tokio się nie udało) i na walkę o podium.

28 września, Toruń. Ostatnie zawody żużlowego SGP

W 2023 roku najlepszy żużlowiec ostatnich lat Bartosz Zmarzlik trzymał kibiców w niepewności do ostatniego biegu w całym cyklu Speedway Grand Prix. Przez rozmaite problemy po drodze do czwartego tytułu mistrza świata, do końca musiał drżeć o jego obronę. Dopiero finał na Motoarenie w Toruniu przyniósł upragniony sukces. W 2024 roku także toruński stadion będzie miejscem ostatniej eliminacji SGP, oby z nie mniejszymi emocjami i takim samym skutkiem.