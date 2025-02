Wielka przemiana Dominika Abusa! Tak wygląda teraz gwiazdor Gogglebox TTV. Ogromny progres

Była "Mariuszem Pudzianowskim w spódnicy". Nie do wiary, jak dziś wygląda Aneta Florczyk

Tak wygląda teraz Dominik Abus! Wielka przemiana się powiodła, co za forma

Fani projektu "Strong Ekipa", który jeszcze do niedawna tworzył Dominik Abus do spółki z Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem, wielokrotnie mogli słyszeć zapowiedzi gwiazdora Gogglebox TTV o tym, że ten przechodzi na dietę i będzie regularnie pojawiać się na siłowni, aby osiągnąć upragnioną formę. W tym celu wybrał się nawet do Roberta Burneiki, ale efekty długo nie były zadowalające. Mocno zajęty Abus w pewnym momencie postanowił odmienić całe swoje życie, usuwając się w medialny cień, dzięki czemu na jednak dużo więcej czasu chociażby na treningi. Jego kolejne zdjęcia formy pokazują, że faktycznie nie omija siłowni i sumiennie wykonuje kolejne ćwiczenia. Takiej formy nie prezentował od dawna.

Jeszcze kilkanaście miesięcy, na kanale "Strong Ekipa" Abus pokazywał swój tors, a jego koledzy od razu zwracali uwagę na tkankę tłuszczową na brzuchu. Po obecnych zdjęciach widać, że gwiazdor Gogglebox TTV pozbył się jej na dobre. To, co jednak rzuca się w oczy najbardziej, to mocno rozwinięte mięśnie klatki piersiowej, barki oraz bicepsy. Abus dodatkowo napiął swoje pokaźne mięśnie, dla zwiększenia efektu, który i tak jest piorunujący. Obrazu dopełniają "kaptury", których również nie powstydziłoby się wielu stałych bywalców siłowni.

Pod koniec 2024 roku Abus pokazywał swoje zdjęcie z siłowni chwaląc się, że w tamtym momencie wnosił na wagę 105 kilogramów, jednak tamta forma gwiazdora Gogglebox TTV mocno odbiegała od tego, jak mięśnie wyhodował obecnie.