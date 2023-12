Wielkie gwiazdy igrzysk olimpijskich na Olimpijskim Campie Fair Play w Cetniewie!

To już trzeci Olimpijski Camp Fair Play, organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Dwa poprzednie odbyły się w listopadzie w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku. W czasie obozów młodzież może nie tylko doskonalić swoje umiejętności sportowe, ale także, a może przede wszystkim, czerpać inspirację od doświadczonych i utytułowanych polskich olimpijczyków.

– Pracujemy bardzo mocno, by szerzyć wartości płynące z olimpizmu i przekazywać dzieciom i młodzieży ideę olimpijską. Program każdego campu jest wypełniony bardzo ciekawymi spotkaniami i atrakcyjnymi treningami, a dzieci mają okazję poznać dyscypliny olimpijskie, których, być może, do tej pory nie miały okazji spróbować – mówi Katarzyna Deberny, dyrektor Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W programie obozu w Cetniewie są m.in. treningi wioślarskie, koszykarskie i pływackie ze specjalistami Trimasters, zajęcia z psychologiem, czy zajęcia edukacyjne „Fair play i Ty”. Dla dzieci przygotowano także inne atrakcje, jak choćby koncert czy ognisko, ale przede wszystkim spotkania z wybitnymi olimpijczykami.

– W Cetniewie odwiedzą nas m.in. dwie znakomite polskie wioślarki, które mają w swoim dorobku medale olimpijskie we wszystkich kolorach. Natalia Madaj, złota medalistka z Rio de Janeiro oraz Agnieszka Kobus-Zawojska, srebrna medalistka z Tokio i brązowa z Rio, opowiedzą o swoim życiu, swoich karierach, swoich osiągnięciach, ale odpowiedzą też na każde pytanie. Jestem przekonana, że takie spotkania dla dzieci są niezwykle inspirujące, a przede wszystkim pamiętane latami – dodaje Deberny.

– Bardzo lubię takie spotkania, zwłaszcza, jeśli dzieci są zainteresowane i zadają dużo pytań, a tutaj na pewno tak będzie. Takie spotkania na pewno są inspirujące dla dzieciaków, ale także i dla nas, bo wbrew pozorom to nie tylko jedna strona czerpie od drugiej. Gdy widzę ich radość ze spotkania to też czuję się lepiej – mówi Agnieszka Kobus-Zawojska.

Szkoły, które biorą udział w campach, zostały wyłonione w trzeciej edycji #BieguFairPlayPKOl, w którym udział wzięło aż 709 szkół z całej Polski. Zadaniem uczniów każdej z nich było przygotowanie relacji z biegu. Spośród ponad czterystu nadesłanych prac kapituła wybrała pięć najlepszych, które pokazały zaangażowanie i integrację społeczności szkolnej oraz kreatywność uczniów i nauczycieli oraz radość płynącą ze wspólnego podejmowania wysiłku. Do udziału w campach zaproszono uczniów ze szkół podstawowych w Cierchach, Strzegocinie, nr 3 w Kozienicach, Kobiernicach i Izabelinie. Pomysłodawczynią ogólnopolskiego biegu według idei fair play jest Hanna Wawrowska – przewodnicząca Rady Fair Play przy prezesie PKOl. Bieg to najprostsza forma ruchu, dlatego dzieci zostały zaproszone do takiej aktywności, która jest naturalna dla każdego.

Nauczyciele ze szkół, których uczniowie biorą udział w campach nie ukrywają, że ich podopieczni bardzo wiele uczą się podczas obozów. – Udział w tej akcji pozwolił dzieciom na poznanie olimpijczyków oraz pogłębienie wiedzy o zasadach fair play. Ważne jest też, że uczniowie są zachęcani do systematycznej pracy nad swoim ciałem i charakterem, co w przyszłości pozwoli osiągnąć im wysokie wyniki sportowe. A jednocześnie udział w warsztatach przybliżył uczniom ideę olimpizmu – mówił nauczyciel ze szkoły w Kozienicach Marcin Pytlakowski.

Olimpijskie Campy Fair Play, organizowane przez PKOl podobnie jak #BiegFairPlayPKOl we współpracy z programem KINDER Joy of moving, odbywają się w Centralnych Ośrodkach Sportu, by dzieci miały okazję zobaczyć, w jakich warunkach do najważniejszych startów w życiu przygotowują się czołowi polscy sportowcy. – A do tego mogą podpatrzyć wielu sportowców, bo przecież zarówno w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku, jak i Cetniewie trwają zgrupowania wielu kadr. To z pewnością dodatkowa atrakcja, by zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda życie przygotowującego się do startu w igrzyskach olimpijskich sportowca – dodaje Katarzyna Deberny.

Warto podkreślić, iż wszystkie szkoły, które nadesłały zgłoszenia do Biegu Fair Play PKOl otrzymały pałeczkę sztafetową, która ma przypominać o najmłodszym o wartości współpracy zespołowej w duchu fair play. W 2024 roku planowana jest kolejna edycja #BieguFairPlayPKOl.