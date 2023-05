Wielkie imprezy z udziałem światowych gwiazd nakręcają modę na szachy w Polsce

Przypomnijmy, że najlepsi na świecie szachiści zagrają w Centrum Konferencyjnym Polin (od 21 do 25 maja) najpierw w turnieju szachów szybkich, później rywalizować będą w szachach błyskawicznych. Zawody zakończą się uroczystą ceremonią wręczenia nagród. W ramach całego cyklu (z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów, w samej Warszawie w puli do wygrania będzie aż 175 tysięcy dolarów!) odbył się już turniej w Bukareszcie (szachy klasyczne), a po Warszawie szachiści spotkają się jeszcze w Zagrzebiu, by pod koniec roku przenieść się do Saint Louis w USA, gdzie na przełomie listopada i grudnia odbędzie się ostatni, piąty turniej.

Polscy kibice zapewne liczą na powtórkę sprzed roku, gdy kapitalnie dysponowany Jan Krzysztof-Duda wygrał klasyfikację generalną turnieju. – Bardzo się cieszę, że po raz kolejny odbędzie się w Warszawie Superbet Rapid & Blitz Poland, i że mamy przyjemność w nim zagrać razem z Radkiem Wojtaszkiem – podkreśla Duda. – Jest to bardzo piękne, że tak silne turnieje odbywają się w Polsce. Szachy są bardzo nieprzewidywalne, a przy tak wysokim poziomie zawodników możliwe są różne scenariusze – często partie są długie i wyrównane, pada sporo remisów. Tutaj jednak gramy tempem szybkim i błyskawicznym, więc spodziewam się wielkich emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Oczywiście nie mogę się już doczekać startu zawodów – dodaje najlepszy polski szachista.

Turniej rozgrywany w Warszawie ma prawdziwie gwiazdorską obsadę. Poza czołówką rankingu szachów szybkich (Magnus Carlsen, Wesley So, Jan-Krzysztof Duda, Richard Rapport, Maxim Vachier-Lagrave) zagrają jeszcze nasz arcymistrz Radosław Wojtaszek oraz Anish Giri, Levon Aronian, Bogdan-Daniel Deac i Kirił Szewczenko. W ostatniej chwili, z powodów osobistych, musiał wycofać się aktualny mistrz świata Ding Liren. Organizację tego jednego z najsilniej w historii obsadzonych turniejów szachowych rozgrywanych w Polsce wspierają zakłady bukmacherskie Superbet. Gościem specjalnym zawodów będzie Garri Kasparow.

– Nic na świecie nie bierze się z niczego, sukces polskich szachów wynika z ciężkiej pracy całego środowiska, wsparcia i zrozumienia polskiego rządu oraz sponsorów – podkreśla wielokrotny mistrz świata, który gościł w stolicy także przed rokiem i jego przyjazd wywołał ogromne poruszenie mediów oraz miłośników szachów. – Macie w tej chwili młodą wschodzącą gwiazdę, jednego z najbardziej perspektywicznych graczy Jana-Krzysztofa Dudę. Gdy to wszystko się połączy, trudno się dziwić, że w tej chwili Warszawa stają się nową stolicą światowych szachów – chwali Kasparow.

– Superbet Rapid & Blitz Poland to doskonała okazja pokazania naszej marki oraz faktu, że można rzeczy robić inaczej, dla dużej grupy ludzi – podkreśla Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiego oddziału spółki Superbet, sponsora turnieju. – Szachy to olbrzymia społeczność, ponad 600 milionów ludzi na świecie regularnie w nie gra. Garri Kasparow to prawdziwa legenda tej dyscypliny, tym bardziej cieszymy się, że znalazł czas, żeby dołączyć do nas w trakcie turnieju w Warszawie. Szykują się spore emocje sportowe, a także wspaniała promocja szachów w naszym kraju i promocja Polski za granicą – dodaje prezes.

Warszawski turniej to niesamowita gratka dla fanów, gdyż bardzo rzadko się zdarza, by w zawodach uczestniczyła aktualna czołówka światowego rankingu. A tak będzie w stolicy, gdy do Polin przyjadą najlepsi z najlepszych. – Superbet Rapid & Blitz to z pewnością najsilniej obsadzony turniej szachowy w Polsce w 2023 roku – podkreśla Łukasz Turlej, sekretarz generalny Światowej Federacji Szachowej (FIDE). – W stolicy będziemy mieli graczy z TOP 6 światowego rankingu szachów szybkich. Dla kibiców wyjątkowa będzie nie tylko możliwość obserwowania arcymistrzów na żywo, ale na pewno pojawi się szansa na zdjęcia z gwiazdami i autografy. Dodatkowym magnesem będzie z pewnością przyjazd Garriego Kasparowa. Rozgrywki z Polski i Warszawy będą w samym centrum szachowego świata, śledzone przez miliony fanów, z kilkudziesięciu krajów świata – dodaje.