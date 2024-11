Wygrał z ciężką kontuzją, teraz wraca do walki o medale. Michał Jędrzejewski gotowy na mistrzostwa Europy do lat 23 w judo

22-letni judoka już teraz może się pochwalić wieloma sukcesami, nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Do tej pory wywalczył m.in. brązowy i srebrny medal mistrzostw Europy juniorów, ma także krążki z Pucharów Europy, również seniorów. W lipcu ubiegłego roku, podczas występu na Uniwersjadzie w Chengdu, doznał jednak poważnej kontuzji barku, która wyeliminowała go ze startów. – Co prawda leczenie zachowawcze pomogło, to już podczas mistrzostw Polski młodzieży podczas ataku na przeciwnika poczułem kłujący ból w tym barku. Miesiąc po tych zawodach musiałem już przejść operację. Do pełnych treningów wróciłem pół roku po zabiegu – mówi zawodnik SGKS Wybrzeże Gdańsk.

Pierwszym startem Jędrzejewskiego po rehabilitacji były mistrzostwa Polski młodzieży w Kielcach, w których… wygrał rywalizację w kategorii do 100 kg. a w rywalizacji drużynowej wraz z judokami z województwa pomorskiego zdobył srebrny medal. – Wtedy minął dokładnie rok od rozpoczęcia leczenia, więc powrót nie był łatwy i szybki. Przeszedłem przez ten okres solidnie, czuję się jeszcze mocniejszy niż byłem przed operacją. Poziom mojego judo z pewnością się poprawił – mówi teraz Jędrzejewski.

Zbliżające się mistrzostwa Europy do lat 23 w Pile będą dla 22-letniego judoki imprezą docelową w tym sezonie. Nic więc dziwnego, że Jędrzejewski z turnieju w Wielkopolsce chciałby wrócić z medalem. – Tym bardziej, że czuję się bardzo dobrze przygotowany. Po kontuzji nie ma już żadnego śladu, a w Pile pokażę pełnię swoich możliwości. Już po operacji w listopadzie zeszłego roku, zacząłem pracować na tym, aby móc reprezentować swój kraj w europejskim czempionacie do lat 23 – mówi.

Warto podkreślić, że Jędrzejewski do Piły jedzie jako świeżo upieczony brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów. Jak tłumaczy, krążek w wyższej kategorii wiekowej daje mu dużo motywacji, ale jednocześnie pokazał mu, że czeka go jeszcze sporo pracy na tatami. – Liczyłem na złoto, ale trzeba umieć też docenić ten brąz i pracować jeszcze ciężej, żeby w przyszłym roku poprawić ten wynik. A wracając do Piły, to dobry wynik byłby idealnym zwieńczeniem tego sezonu i dowodem na to, że odbudowałem się po kontuzji i wróciłem na międzynarodowy poziom – zapowiada Jędrzejewski.

Jeśli chodzi o rywali, to reprezentant Polski zna większość swoich przeciwników, ale, jak podkreśla, trudno mu wytypować, kto będzie głównym przeciwnikiem do walki o medale. Jędrzejewski będzie jednak spokojnie dążył do jak najlepszego wyniku. – Tym bardziej, że w Pile będą ze mną też moi trenerzy klubowi, co stanowi kluczowe wsparcie na każdych zawodach. Prowadzą mnie od początku mojej przygody z judo i doskonale wiedzą jak mnie ustawić i na co zwrócić szczególną uwagę w walce – kończy zawodnik.