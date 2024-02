Wykształcenie Anny Lewadowskiej sprawia, że oczy wychodzą z orbit i tańczą bachatę. Wielu będzie grubo zaskoczonych

Anna Lewandowska nie zaniedbała wykształcenia

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych celebrytek w Polsce. Uznawana jest za prawdziwą kobietę sukcesu i trudno się dziwić – odnosiła wielkie sukcesy w sporcie, a obecnie jest wziętą trenerką fitness, bizneswomen, a do tego powodzi się jej w życiu prywatnym – ze swoim mężem Robertem Lewandowskim doczekała się już dwójki córek. Przez te wszystkie lata Anna Lewandowska nie zapomniała także o wykształceniu, które z pewnością przyczyniło się do jej sukcesów.

Wykształcenie Żony Roberta Lewandowskiego ma związek ze sportem

Anna Lewandowska jest bardzo blisko związana ze sportem i trudno się temu dziwić. W przeszłości sama startowała w międzynarodowych zawodach w karate, osiągając międzynarodowe sukcesy. Co więcej jej mężem jest przecież najlepszy piłkarz w historii Polski i nie raz podkreślał on, jak duży wpływ na jego karierę miała żona. Obecnie Lewandowska związana jest ze sportem również dzięki swojemu życiu zawodowemu – jednym z jej przedsięwzięć jest przecież układanie i prowadzenie własnych treningów. Nie może być mowy o zaskoczeniu, gdy okazuje się, że część wykształcenia Anny Lewandowskiej też ma związek ze sportem.

Anna Lewandowska nie zatrzymała się tylko na magisterce!

Anna Lewandowska szybko podjęła studia wyższe i nie tylko obroniła pracę licencjacką, ale uzyskała też tytuł magistra – zrobiła to w wieku 25 lat na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Żona Roberta Lewandowskiego jest z wykształcenia menedżerką sportu, ale to była dla niej za mało. Ambitna kobieta postanowiła skończyć także podyplomowy kierunek specjalistka ds. żywienia. Z pewnością dało jej to solidne podstawy do prowadzonych przez siebie biznesów, wśród których znajduje się firma produkująca zdrową żywność. Anna Lewandowska ukończyła także masę innych kursów i może pochwalić się mianem certyfikowanej trenerki fitness.