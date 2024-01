i Autor: AP Photo

Reprezentant kraju usłyszał wyrok

Znany piłkarz skazany na osiem miesięcy więzienia i dużą grzywnę

Sąd nie miał wątpliwości i postanowił ukarać znanego piłkarza, reprezentanta kraju, za podżeganie do nienawiści religijnej. Karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu w związku z takimi zarzutami usłyszał reprezentant Algierii, kolega klubowy Marcina Bułki we francuskim klubie OGC Nice – Youcef Atal. Wyrok ogłosił sąd we Francji.