i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

Przed hitem Ligi Mistrzów

Robert Lewandowski odzyska strzelecki wigor? To dlatego jego liczby są dużo gorsze

W tym sezonie Robert Lewandowski strzelił tylko jednego gola na początku zmagań w grupie Ligi Mistrzów. Ostatnio wrócił do zdrowia po kontuzji, której nabawił się w meczu z Porto. Dziś as Barcelony będzie miał okazję poprawić bramkowy dorobek właśnie w starciu z wicemistrzem Portugalii w 5. kolejce Champions League. Były kadrowicz Jerzy Dudek wierzy w to, że polski snajper odzyska strzelecki wigor.