Żona Grzegorza Krychowiaka poszła na całość. Pokazała każdy detal swojego ciała. Piłkarz musiał zareagować

Grzegorz Krychowiak i Celia Krychowiak są małżeństwem od 2019 roku. Wcześniej przez wiele lat tworzyli związek, a Francuzka jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Jaunat dała się poznać kibicom. 31-latka jest modelką i pasjonuje się modą, więc nic dziwnego, że znakomicie czuje się w swoim ciele. Niejednokrotnie udowadniała to odważnymi zdjęciami, jednak ostatnio żona Krychowiaka poszła na całość. Postanowiła wziąć udział w zawodach sylwetkowych. Regularne treningi i dbanie o formę to jej codzienność, a w ostatni weekend mogła sprawdzić się na tle innych miłośniczek tego typu aktywności. Pierwsze zawody bikini były dla niej dużym przeżyciem, o czym świadczy podsumowanie, na jakie zdecydowała się kilka dni po występie.

Celia przygotowała na te zawody imponującą formę. Zgodnie z zasadami, publicznie wystąpiła w skąpym bikini zasłaniającym jedynie jej najbardziej intymne miejsca. Każdy inny detal ciała żony Krychowiaka był poddany ocenie. "Taaaaak, zrobiłam to! Jestem tak szczęśliwa z pierwszego występu w zawodach bikini. (...) Oczywiście to był dla mnie sprawdzian, czy w ogóle to polubię, ocena profesjonalistów i tak dalej... Czułam się znakomicie, teraz wiem, co robić, żeby się rozwijać. Nie przestaję! Kulturystyka może być częścią mojego życia, nie zmienia mojej pasji do mody, podróży i designu... wszystkich pięknych rzeczy na świecie! Po prostu dodam jedną pasję więcej do mojego życia" - wyznała szczęśliwa 31-latka. Na jej występ szybko zareagował także sam Krychowiak.

"👏👏👏👏 niesamowite, tak trzymaj 👊👊" - skomentował emocjonalny wpis żony piłkarz w jej ojczystym języku. "Moja miłość" - odpowiedziała mu po francusku wzruszona Celia. Sylwetką Francuzki była zachwycona też m.in. Sara Boruc-Mannei, żona Artura Boruca. W innych komentarzach również nie brakowało zachwytów nad formą i poświęceniem Celii Krychowiak.