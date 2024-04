Niepojęte, co stało się z ciałem żony Krychowiaka. Gdy Celia Krychowiak stała niemal w negliżu, wszystko było widać. To już nie są żarty

Celia Krychowiak na brak rozgłosu w mediach nie mogła narzekać. Sama dbała o swoją popularność i jako modelka brała udział w wielu sesjach fotograficznych, które następnie były szeroko komentowane w mediach. Równie często publikowała treści na Instagramie. Te niekiedy należały do kategorii tych odważniejszych. Ale rozgłos daje jej przede wszystkim związek z Grzegorzem Krychowiakiem, byłym reprezentantem Polski. Teraz ukochana piłkarza postanowiła otworzyć nowy etap w życiu, o którym niewątpliwie będzie się mówiło dość sporo.

Już od dłuższego czasu na profilach Celii Krychowiak w mediach społecznościowych można było zauważyć, że kobieta postanowiła na dużą transformację. Przede wszystkim swojego ciała. Choć nigdy nie mogła narzekać na swoją sylwetkę, postanowiła doprowadzić ją do perfekcji. Co jakiś czas pokazywała kolejne etapy tejże przemiany. Metamorfoza szła w kierunku wyrzeźbienia ciała i można pokusić się o stwierdzenie, że ukochanej Krychowiaka ta sztuka się udała.

Wszystko prowadzi natomiast do zawodów NPC Bikini. W tej konkurencji liczy się przede wszystkim właśnie wyrzeźbienie ciała. Jak można zauważyć na ostatnich zdjęciach, Krychowiak jest na ostatniej prostej przygotowań do zawodów. Pokazała zdjęcia w skąpym bikini, a na fotografiach można zauważyć, że każdy mięsień ciała jest doskonale widoczny. Zawody mają się odbyć 20 kwietnia i dla Krychowiak będzie to całkowicie nowy etap w życiu.