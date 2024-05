Korona nad przepaścią. Niewykorzystana szansa w meczu z Piastem, ten remis jest porażką [WIDEO]

Dzisiaj mieli szansę, żeby wyprzedzić w tabeli Puszczę, ale Piast okazał się trudnym rywalem. Ekipa prowadzona przez byłego piłkarza i trenera Korony, Aleksandara Vukovicia nie zastosowała taryfy ulgowej. Pierwsza ofensywna akcja „Piastunek” zakończyła się golem. Lewym skrzydłem przedarł się Miłosz Szczepański, a nie potrafił go powstrzymać wyższy o głowę Piotr Malarczyk. Szczepański mocno kopnął piłkę wzdłuż bramki, a Michael Ameyaw dopełnił formalności.

Po przerwie nie mający nic do stracenia gospodarze ruszyli do ataku. Aktywny był Adrian Dalmau. To właśnie Hiszpan został kopnięty w polu karnym w niegroźnej sytuacji przez Tomasza Mokwą i Szymon Marciniak podyktował karnego. Pewnym egzekutorem był sam poszkodowany. Korona atakowała, ale robiła to chaotycznie i w samej końcówce Piast był bliższy strzelenia gola. Po wyrzucie piłki z autu przez Patryka Dziczka głową strzelał Jorge Felix, ale Xavier Dziekoński spisał się bez zarzutu. Korona zajmuje 16 miejsce w tabeli ze stratą 1 pkt do Puszczy Niepołomice, ale beniaminka czeka jutro mecz w Szczecinie z Pogonią. Bez względu na jego wynik, sytuacja Korony na 3 kolejki przed końcem jest bardzo trudna. W najbliższym meczu zmierzy się na wyjeździe z liderem Ekstraklasy, Jagiellonią Białystok.

Korona Kielce - Piast Gliwice 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Michael Ameyaw (28), 1:1 Adrian Dalmau (63-karny).

Żółta kartka - Korona Kielce: Piotr Malarczyk, Miłosz Trojak, Fredrik Krogstad, Adrian Dalmau, Bartosz Kwiecień. Piast Gliwice: Kamil Wilczek, Arkadiusz Pyrka, Patryk Dziczek, Jakub Czerwiński.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 12 282.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Dominick Zator, Piotr Malarczyk (46. Fredrik Krogstad), Bartosz Kwiecień, Marcel Pięczek - Jacek Podgórski (46. Adrian Dalmau), Yoav Hofmayster (84. Daniel Bąk), Miłosz Trojak, Martin Remacle, Dawid Błanik (65. Mariusz Fornalczyk) - Danny Trejo (84. Jakub Łukowski).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Jakub Czerwiński, Tomas Huk, Tomasz Mokwa - Michael Ameyaw, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (76. Serhij Krykun), Miłosz Szczepański (56. Michał Chrapek) - Gabriel Kirejczyk, Kamil Wilczek (65. Jorge Felix).(PAP)