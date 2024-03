Żona reprezentanta kraju ma ciało bogini. Na zdjęciach lubi odsłonić nawet za dużo, można zemdleć od samego patrzenia

Reprezentację Ukrainy wspiera prawdziwa piękność!

Walka o awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się już w tym roku w Niemczech, trwała niemal do samego końca – ostatnie mecze rozegrano 26 marca, a przecież start samego turnieju odbędzie się już za niewiele ponad dwa miesiące, czyli 14 czerwca. Ostatnimi drużynami, jakie na niego awansowały, są Gruzja, która pokonała Grecję po karnych, Polska, również będąca lepsza od Walii dopiero po serii jedenastek, oraz Ukraina, która w regulaminowym czasie gry pokonała Islandię 2:1. Z pewnością jest to spory sukces dla reprezentacji, która swoje mecze rozgrywała m.in. w Niemczech, Czechach i Polsce ze względu oczywiście na wciąż prowadzoną przez Rosję inwazję na Ukrainę. To właśnie w Polsce, na Tarczyński Arena we Wrocławiu, Ukraińcy wywalczyli upragniony awans na EURO 2024, a wśród nich był Ołeksandr Zubkow.

Anna Zubkowa przyprawia o szybsze bicie serca

Zubkow, na co dzień występujący w Szachtarze Donieck, jest ważną częścią reprezentacji Ukrainy, ale nie gra w niej pierwszych skrzypiec. Na 8 meczów w el. EURO 2024 zagrał w czterech – dwóch z Macedonią Północną i po jednym z Maltą oraz Włochami, tylko raz grając w pierwszym składzie. W barażach natomiast zagrał 76 minut w meczu z Bośnią i Hercegowiną, przeciwko Islandii na boisku się nie pojawił. W jego piłkarskich zmaganiach w klubie i reprezentacji dopinguje go natomiast piękna żona, Anna Zubkowa. Jej zdjęcia publikowane na Instagramie sprawiają, że można złapać się za głowę!

Żona reprezentanta Ukrainy lubi odważne zdjęcia

Anna Zubkowa i Ołeksandr Zubkow są małżeństwem od 2019 roku, a dwa lata później na świat przyszła ich córka Sofia. Żona reprezentanta Ukrainy na co dzień zajmuje się modelingiem, a efekty tego możemy zobaczyć na jej profilu na Instagramie. Nierzadko pozuje ona w skąpych kreacjach czy strojach kąpielowych, niekiedy odsłaniając bardzo dużo ze swoich wdzięków! Nie jest ona jednak zbyt popularna – ma obecnie niewiele ponad 23 tys. obserwujących. Galerię z jej odważnymi zdjęciami znajdziecie powyżej.