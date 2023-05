i Autor: Cyfrasport ZAKSA - JW

Korespondencja SE z Turynu

2 500 000 złotych czeka na siatkarzy. Policzyliśmy premie za Ligę Mistrzów dla Zaksy i Jastrzębskiego Węgla [NAGRODY]

Chociaż nagrody wypłacane uczestnikom rywalizacji o triumf w Lidze Mistrzów siatkarzy znacznie odbiegają od podobnych premii w innych dyscyplinach sportu, to przynajmniej polskie kluby biorące udział w rywalizacji nie powinny dołożyć do interesu. Zarówno Jastrzębski Węgiel jak i Zaksa Kędzierzyn wyjdą na swoje, a złoty medalista LM na pewno zarobi. Jak wyliczyliśmy, do wzięcia jest ok. 2 500 000 złotych.