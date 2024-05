i Autor: Cyfrasport Aleksander Śliwka

nie mieli wyjścia

Aleksander Śliwka bez ogródek o życiu tuż po ślubie. Wyjawił bolesną prawdę, musi się z tym mierzyć już na początku małżeństwa

Jacek Ogiński 10:07

Aleksander Śliwka to jedna z centralnych postaci reprezentacji Polski siatkarzy. O tym, jak ważnym jest zawodnikiem w zespole prowadzonym przez Nikolę Grbicia, świadczy fakt, że to on został kapitanem kadry pod nieobecność Bartosza Kurka w turnieju eliminacyjnym igrzysk olimpijskich. Tuż przed startem Ligi Narodów w życiu Aleksandra Śliwki zaszła poważna zmiana – wziął on ślub z Jagodą Gruszczyńską. Małżeństwo nie ma jednak jak się sobą nacieszyć.