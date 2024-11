Tomasz Fornal może zarobić wielkie pieniądze!

Tomasz Fornal w ostatnich latach wyrósł na wielką gwiazdę nie tylko reprezentacji Polski czy Jastrzębskiego Węgla, ale też całej PlusLigi. Nic dziwnego, że interesują się nim zagraniczne kluby, takie jak Ziraat Bankasi Ankara. Pierwsze informacje o tym, że po obecnym sezonie 27-latek może opuścić PlusLigę, pisał na początku października Piotr Siekierski. Pojawiły się nawet informacje, że Fornal miał już nawet porozumieć się z nowym zespołem. Jego odejście z pewnością byłoby ciosem dla Jastrzębskiego Węgla, ponieważ Fornal był kluczowym zawodnikiem drużyny, która w ostatnich trzech latach w Lidze Mistrzów docierała do półfinału oraz dwukrotnie do finału, a w Polsce sięgnęła m.in. po trzy mistrzostwa Polski. Po pierwszych informacjach na temat ewentualnego transferu wypowiadał się prezes Jastrzębskiego Węgla. – Jestem przeciwny nakręcaniu tej karuzeli na takim etapie, więc stopuję te sygnały. Choć to normalne, że zmiany kadrowe będą następowały. Jeśli chodzi o Tomka Fornala, to niezależnie od tego, czy ostanie u nas, czy też odejdzie, mam ogromną satysfakcję z tego, co już wspólnie z nami osiągnął. Sięgał po największe sukcesy i u nas zbudował się jako zawodnik – mówił na łamach „Przeglądu Sportowego Onet” Adam Gorol.

Zdaje się, że sprawa odejścia Tomasza Fornala z Jastrzębskiego Węgla nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Jak donosi Edyta Kowalczyk z „Przeglądu Sportowego Onet” Tomasz Fornal w nowym klubie mógłby liczyć na bardzo dobry kontrakt, opiewający na 800 tys. euro za rok gry, a to miałaby być tylko podstawa, bez premii za osiągnięte wyniki. Z pewnością dla samego siatkarza odejście do innej ligi byłoby ciekawym doświadczeniem, ponieważ przez całą swoją karierę gra on w Polsce.

