Bartosz Kurek dokonał niebywałej rzeczy. Żaden Polak przed nim tego nie dokonał, historyczne osiągnięcie

Bartosz Kurek to prawdziwa ikona reprezentacji Polski i jej kapitan. Nie grał on pierwszych skrzypiec w zespole na tegorocznych mistrzostwach Europy, ale bez niego drużyna z pewnością nie byłaby taka sama. Niestety, pech chciał, że nie mógł on wesprzeć jej na parkiecie podczas dwóch najważniejszych spotkań, jednak mimo jego nieobecności Biało-Czerwoni niemal bezbłędnie zagrali w strefie medalowej – najpierw pokonali 3:1 Słowenię, a później już 3:0 ograli w finale Włochy. Tym samym sięgnęli po drugi złoty medal międzynarodowej imprezy w tym roku oraz pierwsze złoto ME od 14 lat. Bartosz Kurek jest jedynym, który pamięta tamten sukces.

Bartosz Kurek już teraz przeszedł do historii. Niezwykły wyczyn

Polacy w 2009 roku sięgali po złoto mistrzostw Europy rozgrywanych w Turcji wygrywając najpierw w półfinale z Bułgarią, a później w finale pokonując Francję. Oprócz takich zawodników jak Zagumny, Gruszka czy Ignaczak była tam właśnie także Kurek. Po 14 latach tylko on pozostał w kadrze z tej ekipy, co oznacza, że został pierwszym Polakiem, który może pochwalić się zdobyciem dwóch złotych medali tej imprezy.