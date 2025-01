i Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS Bartosz Kurek

Tajemnice gwiazdy kadry siatkarzy

Bartosz Kurek odpowiedział na zaskakujące pytania. Niektórzy usłyszą o tym po raz pierwszy

Siatkarska Zaksa Kędzierzyn postanowiła przedstawić kibicom swoje gwiazdy od trochę innej strony niż wyłącznie sport. Tak powstał kwestionariusz z cyklu „Poznaj mnie lepiej”, który jako pierwszy wypełnił kapitan i największy gwiazdor drużyny, wieloletni lider reprezentacji Polski Bartosz Kurek. Powiedział m.in. co i kiedy lubi zjeść, jakie filmy poleca, z czym nie rozstaje się na co dzień i do czego ma słabość, a nawet za którym razem zdał egzamin na prawo jazdy...