Dowiedzieliśmy się, jakie wykształcenie ma Tomasz Fornal i zdębieliśmy. Szczęka sama opada

Tomasz Fornal jest obecnie prawdziwą gwiazdą polskiej siatkówki. Kibice go uwielbiają, a sam zawodnik marzy o medalu tegorocznych igrzysk olimpijskich. Teraz stawia sobie najwyższe sportowe cele, ale kiedyś gra w reprezentacji Polski była jego marzeniem. Przyjmujący nie mógł mieć pewności, że zrobi wielką karierę, choć robił wszystko w tym kierunku. Nie zapomniał jednak o zabezpieczeniu na wszelki wypadek. Ciężkie treningi nie powstrzymały go przed zadbaniem o edukację, co zawsze daje większe możliwości. Fornal poza siatkówką zadbał o wykształcenie, choć wielu jego kolegów mogło się nieźle zdziwić, gdy poznało prawdę.

Otóż 26-latek nie poszedł w ślady wielu sportowców, którzy decydują się na studia związane ze sportem. Fornal wybrał kierunek Bezpieczeństwo i Higiena pracy, a więc popularne BHP. To właśnie na tym kierunku zdobył co najmniej licencjat. - Studiuję prywatnie w Radomiu Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Nie będę jednak oszukiwał, że jestem na wszystkich zajęciach, bo czasem ciężko jest wstać rano po jakimś wieczornym meczu, po którym jeszcze długo trzymają emocje - zdradził kilka lat temu siatkarz w rozmowie z portalem volleyworld.pl. W przestrzeni publicznej brakuje informacji, czy Fornal podjął później studia magisterskie.